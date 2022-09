Burkina-Faso: Al menos 35 muertos en ataque a un convoy

Al menos 35 personas murieron y docenas resultaron heridas en la explosión el lunes de una supuesta bomba caminera yihadista al paso de una caravana en Burkina Faso.

La caravana de suministro, escoltada por el ejército, fue atacada cuando viajaba entre las localidades de Bourzanga y Djibo. Uno de los vehículos llevaba civiles, según un comunicado del gobernador de la región del Sahel, el teniente coronel Rodolphe Sorgho.

Los heridos fueron evacuados y la zona de la explosión quedó acordonada, indicó.

Aunque ningún grupo reclamó la autoría del ataque en un primer momento, se sospechaba de rebeldes extremistas islámicos. Miles de personas han muerto en la violencia en Burkina Faso asociada a Al Qaeda y el grupo Estado Islámico.

Es la quinta explosión en la provincia de Soum desde agosto. Los ataques se han concentrado en torno a Djibo, que lleva meses asediada por yihadistas, según un reporte de seguridad interno para trabajadores humanitarios al que tuvo acceso The Associated Press.

Al menos 15 personas murieron en una explosión doble el mes pasado entre Djibo y Namssiguia, según el reporte.

Un golpe militar expulsó en enero al gobierno elegido de forma democrática del país, con el argumento de que los militares protegerían mejor al país de los extremistas.

Mientras el ejército de Burkina Faso trata de combatir la violencia, la crisis humanitaria sigue creciendo. Hay casi dos millones de desplazados, lo que lo convierte en una de las crisis de desplazados que más rápido crece en el mundo, junto con Ucrania y Mozambique. Más de 600.000 personas están en una situación de emergencia por hambre, la peor crisis alimentaria del país en una década, según un comunicado publicado esta semana por 28 grupos internacionales de ayuda que trabajan allí.

La población señala que si bien la junta militar ha hecho avances, el país tiene mucho camino por recorrer para recuperar la paz y la estabilidad.

Estoy muy triste, Ousmane Amirou Dicko, emir de Liptako, dijo a The Associated Press. Aunque se han hecho avances en los últimos siete meses, aún no tenemos seguridad.

Mednick informó desde Goma, República Democrática del Congo.