Chile vota una nueva constitución con grandes cambios

Los chilenos votaron el domingo si aceptan una nueva y detallada constitución que transformaría hasta las bases del país sudamericano o la rechazan para seguir con la actual, impuesta hace 41 años por la dictadura militar.

La votación se inició con gran afluencia de electores que a media mañana se convirtió en filas que se extendieron por varias cuadras en un día muy caluroso y cerró como estaba previsto a las 18 (2200 GMT).

Muchas personas llegaron a votar una hora antes de la apertura de las mesas receptoras de sufragios porque, originalmente, el país iniciaba su horario de verano, adelantando en una hora los relojes. Aunque la medida se postergó, muchos computadores y celulares adelantaron la hora.

Pamela Montero, un ama de casa de 50 años que votó por aprobar el texto, dijo a The Associated Press que hemos llegado hasta aquí porque Chile necesita un cambio urgente, que sea bien profundo.

Las últimas encuestas conocidas indicaban que el Rechazo, impulsado por la oposición derechista y un sector de la centroizquierda, ganaría por un margen estrecho al Apruebo, respaldado por el oficialismo.

Sin embargo, los sondeos se realizaron sobre un modelo de voto voluntario y el del domingo es un plebiscito de participación obligatoria y están convocados 15 millones de electores.

Un par de encuestadoras redujeron el margen por el que ganaría el Rechazo de 10% a 5% de los sufragios.

La nueva constitución que busca el Apruebo propone para Chile un Estado Social de derechos, el que debe proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos sociales. Reconoce a los 11 pueblos originarios y establece inéditos derechos para los indígenas, que la actual Ley Fundamental no menciona, e incluye normas que priorizan el cuidado del medio ambiente.

Elena García, una empleada administrativa de 35 años, dijo que votó por el Rechazo porque esta propuesta no me gusta... no me pareció el tema de la plurinacionalidad y que haya más naciones que la chilena.

La opción del Rechazo propone que siga vigente la carta magna de la dictadura (1973-1990), que estableció Estado subsidiario que consagró un modelo de libre mercado en el que la calidad de la salud y la educación depende de los ingresos y el monto de las pensiones de lo que cada uno pudo ahorrar. La oposición prometió que de ganar le introducirá una serie de reformas, entre ellas, el Estado social de mercado.

La consulta de esta jornada surgió de un plebiscito en 2020 en el que el 78% del electorado decidió que quería una nueva constitución. Fue la salida institucional a una violenta revuelta social en 2019 contra las desigualdades sociales, principalmente en salud, educación y pensiones.

El texto en consulta fue redactado por una convención constitucional paritaria electa democráticamente, entre candidatos que se presentaron como independientes. De los 154 miembros, 118 eran de izquierda y 37 de derecha. Es la primera carta magna escrita por un grupo paritario.

Si es aprobada, Chile será un Estado social de derecho y plurinacional que reconoce los sistemas judiciales indígenas y sus autonomías territoriales, cuyas limitaciones serán fijadas por futuras leyes.

Los amplios derechos indígenas y los cambios al Poder Judicial, en el que en su órgano rector los jueces serán minoría, son algunos de los artículos más resistidos por la oposición derechista y un sector de la centroizquierda que llamaron a votar por el Rechazo.

Cualquiera sea la opción que gane, la constitución será sometida a una serie de reformas a las que se comprometieron tanto el oficialismo como la oposición, que serán resueltas en el Congreso donde ambos sectores controlan en mitades iguales el Senado pero carecen de mayoría en la Cámara de Diputados, por lo que estarán obligados a alcanzar acuerdos políticos.

Los resultados difundidos por el autónomo Servicio Electoral (SERVEL) tienen carácter preliminar. El definitivo lo entregará el Tribunal Calificador Electoral, que tiene 30 días para hacer su propio recuento y que tradicionalmente no difiere mayormente del hecho por el SERVEL.