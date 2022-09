Cierran campañas con miras al plebiscito en Chile

Miles de chilenos participaron el jueves en los cierres de campañas del oficialismo y la oposición con miras al plebiscito obligatorio del domingo, cuando decidirán si aceptan o rechazan una propuesta de nueva Constitución.

El nuevo texto constitucional fue elaborado por una convención electa 100%, que estuvo dominada por la izquierda. Si el Apruebo pierde ante la opción del Rechazo, como vaticinan las encuestas, seguirá vigente la carta magna impuesta por la dictadura militar (1973-1990).

El evento del Apruebo al texto congregó en pleno centro de la capital chilena a miles de personas, aunque de momento no hay cifras de los organizadores, ni de la policía. El acto fue amenizado por varios grupos musicales, humoristas y cantantes que se presentaron ante las personas que copaban las ocho pistas en ambos sentidos de la principal avenida santiaguina.

Renata Ahumada, una estudiante de 20 años, dijo a The Associated Press que la cantidad de gente reunida en el cierre del oficialismo, me devuelve la esperanza que podemos ganar.

Las últimas encuestas conocidas, en un país que prohíbe la difusión de sondeos 15 días antes de cualquier elección, indicaban que el Rechazo ganaría por el 10% de los sufragios al Apruebo. La tendencia se mantuvo por varios meses.

Paralelamente, cientos de partidarios del Rechazo se reunieron en un anfiteatro en la cima del Parque Metropolitano, al oriente del centro de Santiago.