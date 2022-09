Billy Eichner y Bros reinventan la comedia romántica

dijo recientemente que, si ˜Philadelphia™ se hiciera ahora, él no habría obtenido el papel y dijo que eso habría sido lo correcto. En 1992, necesitabas a Tom Hanks para interpretar a un hombre gay muriendo de sida porque la película no habría recibido el financiamiento que requería, no habría tenido una amplia distribución y, hasta cierto punto, la gente heterosexual no se habría sentido cómoda con ella.

Eichner, de 43 años, está muy consciente de la historia reciente de Hollywood que lleva hasta Bros. Hasta hace apenas pocos años, y ahora tampoco todo es miel sobre hojuelas, declararse gay para los actores significaba sacrificar sus carreras. Al mismo Eichner le dijo un agente de teatro que atenuara su homosexualidad.

Y esas eran las opciones hasta hace, no sé, algunos años. ˜Bros™ es la antítesis de todo eso, dijo Eichner. No es sólo un símbolo, porque es una película viva que creo que es muy exitosa creativamente por su propio derecho, sin tener nada que ver con la representación o su naturaleza histórica. Pero además de ser una película realmente graciosa, es un símbolo del progreso.

Realmente es, honestamente, un gran (grosería) la historia de Hollywood y cómo ha tratado a la gente LGBTQ tras bambalinas, agregó.

El personaje satírico de Billy on the Street de Eichner no es su personaje en Bros, aunque comparten algunas cualidades. Para Eichner era importante que este personaje y el hombre del que está enamorado, interpretado por Luke Macfarlane, fueran personajes complejos, tridimensionales, no una versión absurda o estereotipada de hombres gay.

Billy on the Street comenzaba con una canción de broma que lo presentaba como haciendo realidad sueños. Pero con Bros Eichner quizá logró eso genuinamente, probablemente también para muchos otros, pero definitivamente para él.

Es por mucho la mejor cosa que he hecho, dijo Eichner. Se me permite ser un ser humano completo, multidimensional. No idéntico a mí, pero puedes decir cuando veas la película que este es realmente el vistazo más exacto a todo lo que soy.

