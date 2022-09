Para Noah Baumbach, White Noise se trata de vida y muerte

Noah Baumbach volvió a leer White Noise (Ruido de fondo) de Don DeLillo en los primeros días de la pandemia. La novela de 1985, una sátira sobre una familia de clase media en un suburbio estadounidense, no se sentía como una obra de época. Se sentía relevante y familiar.

Así que Baumbach, famoso por dirigir películas originales como The Squid and the Whale (Una historia de Brooklyn) y Marriage Story (Historia de un matrimonio) comenzó a trabajar en su primera adaptación.

White Noise inauguró el Festival Internacional de Cine de Venecia el miércoles por la noche, forma parte de la selección oficial en competencia.

La película es protagonizada por Adam Driver como Jack Gladney, un profesor de universidad especializado en el estudio de Adolf Hitler. Jack vive con su esposa, Babette (Greta Gerwig), sus hijos y sus hijastros, Heinrich (Sam Nivola), Denise (Raffey Cassidy) y Steffie (May Nivola).

Al igual que en el libro, la película está dividida en tres secciones, Waves and Radiation (Ondas y radiación), The Airborne Toxic Event (Escape tóxico a la atmósfera) y Dylarama, y muestra cómo la familia enfrenta varios peligros y amenazas en niveles macro y micro.

La película se trata sobre la vida y la muerte y cómo tenemos que reconocer que son lo mismo, en vez de existir como dos cosas separadas, dijo Baumbach en Venecia el miércoles. La película trata sobre cómo creamos esos rituales y estrategias y cómo resistimos al peligro y la muerte ... y a veces eso viene a nosotros y no sabemos cómo reaccionar.

Driver, Gerwig y sus compañeros de reparto Jodie Turner-Smith y Don Cheadle, quienes interpretan a los colegas de Jack en la universidad acompañaron a Baumbach para presentar la película antes de su estreno mundial.

Gerwig, quien tiene un hijo con Baumbach y ha protagonizado y coestrito varias películas con él, dijo que comenzó a volver a leer el libro cuando él lo hizo.

Te hacer querer, mientras lo estás leyendo, levantarte y decir ˜escucha esto™. Tiene una cualidad teatral. Parecía ser emotivo e intelectualmente emocionante, dijo.

Sus largos ensayos, agregó, ayudaron a hacer que los personajes se volvieran personas reales, menos abstractas.

Driver, quien se reúne con Baumbach después de Marriage Story, dijo que le gustó interpretar a un personaje que estaba tan estresado pero tratando de no estar estresado.

El personaje de Jack también requirió algunas transformaciones físicas, incluyendo una peluca, para simular sus entradas en el cabello y subir un poco de peso.

Me satisface bastante hacia dónde avanzaron las cosas, dijo Driver sobre verse en pantalla como Jack. Teníamos un estómago de respaldo. No necesitamos el estómago de respaldo.

Algunos han señalado a Baumbach que la película se aleja de él, en cuanto a su estilo y tono. El cineasta dijo que el material nunca lo había requerido antes, pero que el material de DeLillo sí lo hizo. El ambiente de la novela en la década de 1980 inspiró el diseño, la sensación y el sonido de la película, que se filmó en formato anamórfico de 35 milímetros en Ohio.

La música fue compuesta por Danny Elfman, a quien Baumbach invitó a revisar algunas de sus bandas sonoras de la época que había dejado atrás como Midnight Run (Fuga a la media noche), para darle forma.

White Noise también incluye la primera canción nueva de LCD Soundsystem en cinco años, New Body Rhumba. Baumbach dijo que le indicó al vocalista de la banda, James Murphy, escribir una canción muy pegajosa sobre la muerte, como si estuviera escribiendo una canción en los años 80. Quería algo que fuera bailable en el supermercado.

La historia es la historia de la cultura estadounidense y estar rodeado de la cultura estadounidense, dijo Baumbach.

La próxima parada de White Noise es el Festival de Cine de Nueva York, donde también será la película inaugural. Netflix la estrenará en cines el 25 de noviembre, antes de que llegue al servicio de streaming el 30 de diciembre.