Succession podría ser ganadora en los Emmy

Tantos programas de televisión y tan pocos nominados que terminarán con trofeos en los Premios Emmy.

Un total de 25 premios serán presentados durante la ceremonia del 12 de septiembre, incluyendo las glamurosas categorías de actuación y mejor comedia, drama y serie limitada. Los ganadores anteriores Jean Smart (Hacks) y Bill Hader (Barry) están entre los contendientes.

La terna es bastante competitiva, con un giro sin precedentes: el fenómeno sudcoreano de Netflix Squid Game (El juego del calamar) es el primer drama no hablado en inglés en ser nominado al Emmy.

Aunque predecir quién ganará este año es como uno de esos difíciles concursos de Squid Game, los periodistas The Associated Press Lynn Elber y Mark Kennedy están dispuestos a intentarlo.

SERIE DE DRAMA

Nominados: Better Call Saul; Euphoria; Ozark; Severance; Squid Game; Stranger Things; Succession; Yellowjackets.

KENNEDY:

Debería ganar: Severance, la sátira viciosa de la cultura de oficina no pudo haber tenido una sincronía mejor, al igual que muchos trabajadores de cuello blanco que estaban dando sus primeros pasos de vuelta al trabajo, y cuestionando por qué. Es brillante, impredecible e inolvidable.

Ganará: Aunque mi primer y mi último pensamiento es que debería ser Severance, la ganadora será Succession. No es un mal paso, pero no es fácil.

ELBER:

Debería ganar: Severance captura el espíritu del descontento con el trabajo, pero podemos considerar a Squid Game y su perspectiva sobre la pobreza que destruye almas. Es completamente original, sí, y horripilante. Eso no afectó a la ganadora de cuatro premios Game of Thrones.

Ganará: Succession ganó la vez pasada que compitió, en 2020, y las locuras de la rica y calculadora familia Roy son tan atractivas de ver como nunca.

SERIE DE COMEDIA

Nominados: Abbott Elementary; Barry; Curb Your Enthusiasm; Hacks; The Marvelous Mrs. Maisel; Only Murders in the Building; Ted Lasso; What We Do in the Shadows.

KENNEDY:

Debería ganar: El falso documental Abbott Elementary³ una verdadera comedia laboral en el tono de The Office o Superstore. Cómo es tan específica, sobre un grupo de profesores de Filadelfia sin fondos, y a pesar de eso es tan universal es su magia.

Ganará: Only Murders in the Building, una elección controversial y poco inspirada, tan segura como un portero en un edificio lujoso. ¿Quién puede ver a la cara a Martin Short, Steve Martin y Selena Gomez y decirles que no tienen un Emmy?

ELBER:

Debería ganar: Levanten la mano si saben la respuesta. Abbott Elementary es esa rara comedia de situación que conectó desde el principio, con sus personajes, historias y corazón en el lugar correcto.

Ganará: Abbott Elementary pese a todos los pronósticos contra una propuesta de una televisora de la vieja guardia ganando contra rivales más deslumbrantes de cable y streaming. Esto no ha pasado desde que Modern Family ganó en 2014.

ACTRIZ, DRAMA

Nomiandas: Jodie Comer, Killing Eve; Laura Linney, Ozark; Melanie Lynskey, Yellowjackets; Sandra Oh, Killing Eve; Reese Witherspoon, The Morning Show; Zendaya, Euphoria.

KENNEDY:

Debería ganar: Linney no ganó por Ozark y se lo merece por pasar de ser una esposa abnegada a una mente maestra astuta en cuatro temporadas.

Ganará: Quien realmente se merece su primer Emmy después de cuatro años de Killing Eve. Comer y Zendaya tienen estatuillas; los votantes de la academia de televisión se despedirán con una.

ELBER:

Debería ganar y ganará: La versátil y admirada actriz Lynskey tendrá su primer Emmy por su papel como Shauna, quien tiene... muchos secretos. El segundo triunfo de Zendaya por su valiente trabajo en Euphoria es merecido, pero los votantes suelen favorecer el cambio en esta categoría.

ACTOR, DRAMA

Nominados: Jason Bateman, Ozark; Brian Cox, Succession; Lee Jung-jae, Squid Game; Bob Odenkirk, Better Call Saul; Adam Scott, Severance; Jeremy Strong, Succession.

KENNEDY:

Debería ganar: Scott por interpretar dos papeles en Severance, un trabajador dedicado y un viudo de luto. El antiguo astro de Parks and Recreation interpreta aquí a una persona ordinaria, simplemente tratando de sobrevivir con el daño acechando detrás de su traje y corbata.

Ganará: Odenkirk, nunca fue nominado por Breaking Bad, debería tener al menos un Emmy en casa por Better Call Saul. O Cox, quien tuvo una temporada desgarradora en Succession.

ELBER:

Debería ganar y ganará: Una categoría de pesos pesados, definitivamente, con todo lo arriba mencionado que vale la pena. Pero Cox triunfa como un magnate luchando por controlar su imperio y ser más astuto que su prole igualmente sobornable.

ACTRIZ, COMEDIA

Nominadas: Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel; Quinta Brunson, Abbott Elementary; Kaley Cuoco, The Flight Attendant; Elle Fanning, The Great; Issa Rae, Insecure; Jean Smart, Hacks.

ELBER:

Debería ganar: La joven maestra idealista de Brunson es encantadora y, cuando empieza a aprender a cómo sobrevivir a la burocracia, crece ante nuestros ojos. Además, los maestros se merecen nuestro respeto.

Ganará: Smart. Los triunfos consecutivos se han vuelto raros en esta era de la TV (léase: una serie interminable de estrenos), pero su retrato de una comediante veterana que se niega a admitir su fracaso alcanzó nuevos niveles de vulnerabilidad y agallas.

KENNEDY:

Debería ganar y ganará: Smart, su carácter viciado con enojo, con impulso en su carrera, pero que esta temporada también ha mostrado un lado más suave y materno. Además, su otro Emmy por Hacks necesita compañía.

ACTOR, COMEDIA

Nominados: Donald Glover, Atlanta; Bill Hader, Barry; Nicholas Hoult, The Great; Jason Sudeikis, Ted Lasso; Steve Martin, Only Murders in the Building; Martin Short, Only Murders in the Building.

ELBER:

Debería ganar: ¿Podríamos tener dos por el precio de uno para Martin y Short, cuya química y carácter juguetón hacen la serie? (con un saludo a su coestelar Selena Gomez; su tolerancia jocosa con este par le agrega la nota perfecta).

Ganará: El retrato de Hader de un matón convertido en actor que no puede escapar de su pasado está en el centro de una mezcla victoriosamente satírica y adictiva. Un tercer Emmy será su recompensa.

KENNEDY:

Debería ganar: Hoult, quien interpreta a un vano, impredecible, impulsivo, obstinado e inmoral Pedro III de Rusia en The Great, robándose el oxígeno en cada escena. Es un papel de chico de fraternidad, pero es difícil lograrlo como Holt. Esperemos que mi semilla haya encontrado comprador, dice después de un encuentro con la reina, y estoy de acuerdo.

Ganará: Hader. Todos aman a Hader.

SERIE LIMITADA

Nominados: Dopesick; The Dropout; Inventing Anna; The White Lotus; Pam & Tommy.

ELBER:

Debería ganar: Dopesick es una disección de la devastadora crisis de los opioides en Estados Unidos enfocada en sus víctimas y victimarios. La televisión en su mejor aspecto relevante.

Ganará: The Dropout. Aceptémoslo: Ver a una ricachona de Silicon Valley convertida en alguien que tiene que trabajar duro es un placer culposo, y la historia de la espectacular caída de la fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, se cuenta con mucho ánimo.

KENNEDY:

Debería ganar: The Dropout, de acuerdo, un ascenso y una caída ” así como un viaje de vuelta a sus años de adolescencia ” tan bien contado que los espectadores casi podrían sentir lástima por Holmes, o al menos comprender cómo pudo ocurrir su fraude.

Ganará: The White Lotus, una sátira sobre la riqueza, orgullo y el privilegio era la versión ligera de Big Little Lies de este año y era el programa más gracioso sobre personas blancas ricas siendo horribles, que extrañamente era el tema que compartían todas las nominadas de esta edición.

ACTOR, SERIE LIMITADA

Nominees: Colin Firth, The Staircase; Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven; Oscar Isaac, Scenes from a Marriage; Michael Keaton, Dopesick; Himesh Patel, Station Eleven; Sebastian Stan, Pam & Tommy.

ELBER:

Debería ganar y ganará: Michael Keaton, por su retrato de un médico de una ciudad pequeña que queda enganchado por los opioides a un costo incalculable, para él y para sus pacientes. El astro galardonado con el Oscar es un regalo para la pantalla chica.

KENNEDY:

Debería ganar: Isaac, quien en Scenes from a Marriage pasa de ser estrictamente controlado a impulsivo, un poco confundido, listo para dar una mordida y siempre humano mientras su corazón se rompe.

Ganará: Keaton, que siempre parece ser un talento subestimado, brillando en un papel perfectamente apto para él: un dulce médico local que poco a poco empieza a entender el horror que ha ayudado a crear. Un poco demasiado perfecto, pero lo vale.

ACTRIZ, SERIE LIMITADA

Nominados: Toni Collette, The Staircase; Julia Garner, Inventing Anna; Lily James, Pam & Tommy; Sarah Paulson, Impeachment: American Crime Story; Margaret Qualley, Maid; Amanda Seyfried, The Dropout.

ELBER:

Debería ganar: Qualley le hizo justicia a un personaje pocas veces visto ” una madre trabajadora que lucha por sobrevivir ” con una actuación revelación matizada en Maid.

Ganará: Seyfried, cuyo retrato de una niña maravilla de Silicon Valley caída en desgracia en The Dropout fue una actuación emocionante que hizo mirar a todos.

KENNEDY:

Debería ganar y ganará: Sin duda veremos a todas estas actrices nuevamente en los Emmy, pero este año se trata de Seyfried, quien interpretó a una defraudadora con una forma de hablar Mandarin al estilo de Yoda, masticando un escorpión y bailando mal.