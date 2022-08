Colombia plantea evaluar política de drogas en Latinoamérica

formuló la sugerencia frente a sus colegas de Perú, Bolivia y Ecuador, integrantes de la Comunidad Andina de Naciones.

No es una paradoja que, si uno pone en un mapa de América las ciudades más violentas del mundo, trazan el recorrido de la exportación de la cocaína ilegal, dijo.

Petro, quien ha prometido un enfoque diferente al problema de las drogas, refirió que el narcotráfico cada vez mata más, cada vez rompe completamente la estructura de derechos humanos de cada sociedad, desestabiliza instituciones, carcome la democracia y conduce a la violencia.

El presidente izquierdista esbozó que medio siglo de algo que se llamó la guerra contra las drogas ha dejado un balance de un millón de muertos latinoamericanos ”en especial colombianos y mexicanos”, donde hay cada vez más sudamericanos, pero también cada vez millones de presos, agregó.

Perú y Bolivia son el segundo y tercer productor global de cocaína, mientras que Ecuador es el tercer país que más droga ha incautado con un 6,6% de las 1.500 toneladas de cocaína decomisadas el año 2020, por detrás de Colombia con 41% y Estados Unidos con 11%, según Naciones Unidas.

Petro también instó al bloque regional a buscar caminos para impulsar las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y así detener una guerra que, según el gobernante, afecta la producción agraria y la capacidad de soberanía alimentaria en Sudamérica.

Dijo que la guerra de Ucrania y Rusia amenaza a extenderse en el tiempo y en la geografía, vinculando diversos países de una u otra manera, y afectando aún más las débiles condiciones económicas, sociales, y ambientales por las que atraviesa el mundo.

El primer mandatario izquierdista de Colombia también propuso reintegrar a Chile y Venezuela al bloque. Chile se retiró del grupo en 1976 y ahora es miembro asociado, mientras que Venezuela se apartó hace más de una década. También invitó a Argentina. "Si Argentina se acerca mejor, entre más voces juntemos mejor, más poderosa será la voz, indicó.

En la ceremonia de Lima el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso entregó el lunes a su homólogo de Perú, Pedro Castillo, la presidencia temporal de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Oscar Vidarte, profesor de relaciones internacionales en la Pontificia Universidad Católica de Perú, dijo a The Associated Press que la CAN ha perdido importancia en las últimas décadas, pero se vive un momento en el cual existen ciertas coincidencias ideológicas. Perú, Colombia y Bolivia podrían acercarse a una mirada de izquierda que puede generar cierta sinergía. Ecuador, con un gobierno de derecha, ha mostrado mucha voluntad en continuar los procesos de integración, indicó.

Petro se reunió con Castillo luego de que la víspera un juez dictó dos años y medio de prisión para la cuñada del líder peruano mientras es investigada de forma preliminar por presunta organización criminal, corrupción y lavado de activos en una red que involucra a Castillo y a su esposa.

Estamos frente a un gobierno que está siendo muy cuestionado internamente, políticamente, judicialmente, que no genera mucha confianza en el exterior, indicó el experto Vidarte. Ningún gobierno débil puede empujar grandes transformaciones, añadió el catedrático peruano.

El canciller peruano Miguel Rodríguez agradeció durante la sesión de ministros de Relaciones Exteriores la llegada del mandatario ecuatoriano Lasso a Lima e indicó que Castillo debió ir a Ecuador a recibir la presidencia temporal del grupo, pero una circunstancia nacional por todos conocida no lo ha permitido.

Castillo no pudo viajar a inicios de agosto a Bogotá a la asunción del mandatario colombiano Petro porque el Parlamento local -en un caso inédito en la historia peruana- no le otorgó permiso para viajar debido a las seis investigaciones fiscales preliminares que tiene en contra, la mayoría por corrupción.

Petro aprovechó su visita para reunirse con el mandatario peruano en el palacio presidencial y el domingo en la noche lo hizo el mandatario ecuatoriano.

El bloque se extiende por alrededor de cuatro millones de kilómetros cuadrados y tiene 112 millones de habitantes. En 2021 registró 8.667 millones de dólares de exportaciones intracomunitarias, 32,2 % más que en 2020, según datos de la Comunidad Andina, cuya sede está en Lima.