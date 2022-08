Swift, Bad Bunny y Anitta ganan en los Premios MTV

Taylor Swift, Bad Bunny y Anitta se llevaron estatuillas el domingo en los Premios MTV a los Videos Musicales (MTV Video Music Awards). Swift obtuvo el mayor galardón de la noche, al video del año, por All Too Well en su versión de 10 minutos, Bad Bunny fue nombrado artista del año y Anitta se impuso en la categoría de mejor video de música latina por Envolver.

Antes de cerrar la ceremonia, Swift hizo un gran anuncio sorpresa: Está por lanzar un nuevo álbum.

Me pareció que sería un momento divertido para contarles que mi nuevo álbum saldrá el 21 de octubre, dijo Swift desde el escenario del Prudential Center de Nueva Jersey, donde también se llevó el premio a mejor video de formato largo por su proyecto.

Desde el comienzo de la noche se había anunciado que el número musical que tenía previsto Bad Bunny se presentaría de forma remota, en vivo desde el Yankee Stadium de Nueva York.

El astro puertorriqueño comenzó a cantar Tití me preguntó justo después de que fuera anunciado como ganador del premio a artista del año y se vio muy sorprendido cuando al terminar le entregaron su estatuilla.

No tengo palabras para describir lo que siento, el orgullo que siento de estar aquí esta noche en el Yankee Stadium recibiendo este premio, dijo recibiendo una ovación de la multitud que recién había coreado con él su canción. Lo llevo diciendo y siempre creí desde el principio que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser una de las estrellas más grandes del mundo, sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga. ¡Yo soy Benito Antonio Martínez de Puerto Rico pa™l mundo entero, gracias!.

La categoría de mejor video de música latina era muy reñida, pero Anitta resultó la ganadora por su éxito Envolver. La artista urbana interpretó su canción en vivo en el escenario de los MTV, donde dio una clase de perreo a ritmo de funk hacia el final de su actuación.

Al igual que Bad Bunny, Anitta no se esperaba ganar el premio que fue anunciado poco después. Se dijo orgullosa de ser la primera artista brasileña en llevarse un Hombre de la Luna, como se le conoce a las estatuillas de los premios.

Hoy se hace la historia, es la primera vez que Brasil está aquí, dijo. Hoy interpreté aquí un ritmo que por muchos años en mi país era considerado un crimen. Yo nací y crecí en un gueto y para cualquiera que haya nacido ahí, nuca habríamos pensado que esto era posible, así que muchas gracias.

Swift elogió a otras mujeres en la categoría de video del año que incluía a Doja Cat y Olivia Rodrigo y agradeció a sus seguidores incondicionales en su discurso.

No habríamos podido hacer este cortometraje si no fuera por ustedes, los fans, dijo. No podría haber vuelto a grabar mis álbumes si no fuera por ustedes, ustedes me dieron la valentía para hacerlo

Al llevarse el premio a mejor video de formato largo, Swift agradeció a varios de sus colaboradores incluyendo a los actores Sadie Sink y Dylan O™Brien, quienes lo protagonizaron.

Pusimos todos nuestros corazones en esto, dijo.

Midnights, el nuevo álbum cuyo título reveló Swift en sus redes sociales, será su 10ma producción de estudio y llega tras Folklore y Evermore, que debutaron hace dos años. Folklore ganó el premio al álbum del año en los Grammy 2021.

El rapero Jack Harlow dejó su huella durante toda la premiación. Comenzó su interpretación de su popular canción First Class dentro de una escenografía de avión caminando por un pasillo, para después hacer un dueto con Fergie en el escenario. La cantante llevaba un vestido plateado con las palabras First Class. Fergie interpretó su canción Glamorous de 2006, de la que Harlow hizo un sampleo en First Class.

Gracias a Fergie por venir conmigo esta noche, dijo Harlow después de que First Class ganó el premio a canción del verano más adelante en la noche. La belleza de esta canción es que la gente no se da cuenta que es hip hop por los sampleos. Incluir a Fergie en la fórmula de esta manera significa muchísimo para mí. Es realmente un círculo completo. ˜Glamorous™ fue una de las canciones más importantes de mi infancia.

Durante la ceremonia Johnny Depp hizo una aparición como el Hombre de la Luna, casi tres meses después del veredicto a su favor en su juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard. El actor de 59 años parecía flotar del techo del Prudential Center con el emblemático traje de astronauta de la estatuilla de los premios y su rostro insertado digitalmente en el casco.

Y ¿saben qué? Necesitaba el trabajo, dijo Depp al público.

Lizzo hizo que Taylor Swift bailara en su lugar en las butacas mientras interpretaba su nuevo sencillo 2 Be Loved (Am I Ready). Lizzo ganó el premio a video por una buena causa por About Damn Time.

Justo después de su número musical, Harlow fue llamado al escenario para recoger el primer premio de la noche por su participación en la canción de Lil Nas X Industry Baby que se impuso en la categoría de mejor colaboración. Harlow y Lil Nas X estaban empatados como los más nominados de la noche con siete menciones cada uno.

Este es para los campeones, dijo Lil Nas X antes de que Harlow le agradeciera por su colaboración. La canción impulsó sus nominaciones, llevándolos a competir por el premio a arista del año junto con Drake, Bad Bunny, Ed Sheeran, Harry Styles y Lizzo.

Harlow, además, tuvo el trabajo de presentador en la noche junto con LL Cool J y Nicki Minaj.

Minaj interpretó un popurrí de sus grandes éxitos que incluyó Roman™s Revenge, Chun-Li, Moment 4 Life, Beez in the Trap, Anaconda y Super Bass. Después de su número musical la rapera aceptó el premio Video Vanguard, que MTV anunció por su arte, las barreras que ha roto en el hip hop y su estatus como estrella mundial. El nombre del premio proviene de Michael Jackson, a quien Minaj recordó, junto con Whitney Houston en su discurso de agradecimiento en el que mencionó la importancia de la salud mental.

Desearía que la gente tomara la salud mental seriamente, incluso cuando creen que tienen vidas perfectas, dijo Minaj, quien también se llevó el premio de mejor video de hip hop por Do We Have a Problem? con Lil Baby.

Harry Styles ganó el premio al álbum del año por Harry™s House. No pudo asistir a la ceremonia pues tenía un concierto en el Madison Square Garden en Nueva York.

Eminem y Snoop Dogg interpretaron From the D 2 The LBC, incluida en el álbum de grandes éxitos de Eminem Curtain Call 2.

Los Red Hot Chili Peppers fueron reconocidos con el premio Global Icon tras ser presentados por Cheech & Chong como su banda favorita de todos los tiempos. La banda, integrada por Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith y John Frusciante, interpretó su éxito Can™t Stop de su álbum de 2002 By the Way y su éxito reciente Black Summer, que se llevó el premio a mejor video de rock.

Flea dio un discurso sobre el amor universal, incluyendo humanos, cucarachas, árboles y tierra. Smith, el baterista de la banda, dedicó el premio a Taylor Hawkins, el baterista de los Foo Fighters fallecido este año.

Le dedico esto a Taylor y su familia, dijo. Los amo y lo extraño cada día.

Madonna, quien es la artista más premiada en la historia de MTV con 20 estatuillas hasta la fecha, se convirtió en la única artista en recibir una nominación en las cinco décadas de los premios. Recibió una nominación por el especial de su 14to álbum de estudio Madame X en la categoría de video formato largo.