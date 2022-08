Juez ciego en Michigan maneja auto

Un juez ciego en Michigan salió a manejar un automóvil, con el jefe de policía como copiloto.

Con unas 100 personas mirando, el juez Richard Bernstein, de la corte superior de Michigan, condujo en un camino de tierra en terrenos de la feria del condado Genesee, al noroeste de Flint.

Siempre he querido sentir lo que es pisar el acelerador o encender el motor, y lo que es operar el volante, dijo Bernstein, de 47 años, al canal WNEM-TV.

El sheriff Chris Swanson estaba en el asiento de pasajeros dándole aliento y direcciones. Ambos portaban casco.

Endereza. Suave a la izquierda, Suave a la izquierda, le decía Swanson. ¡Lo está haciendo!

Bernstein, que aspira a ser reelegido en noviembre, no deja que la ceguera le impida lograr ciertos objetivos. Ha corrido en más de 20 maratones.

Toda mi vida me ha gustado hacer que los sueños de la gente se cumplan, comentó el jefe de policía. Me encanta ver el gozo en sus rostros y lo he visto en las últimas dos horas con él manejando aquí.