Ucrania: 22 muertos en ataque ruso el día de independencia

celebraban ataviados en trajes y vestidos tradicionales.

Pero otros tenían miedo.

No puedo dormir por la noche por lo que veo y escucho sobre lo que se está haciendo en Ucrania, dijo con voz temblorosa una mujer jubilada que sólo dio su nombre de pila, Tetyana. Esto no es una guerra. Es la destrucción del pueblo ucraniano.

En su mensaje, Zelenskyy resaltó el éxito del país en repeler a las fuerzas de Moscú desde que comenzó la invasión: El 24 de febrero nos dijeron: No tienen ninguna posibilidad. El 24 de agosto decimos: ¡Feliz Día de la Independencia, Ucrania!

Por su parte, Johnson exhortó a los aliados occidentales a mantenerse con Ucrania durante el invierno.

No es momento de presentar propuestas de negociación endebles, manifestó. No se puede negociar con un oso que te está comiendo la pierna o con un asaltante callejero cuando te tiene sujeto contra el suelo.

El estallido de un carro bomba el sábado a las afueras de Moscú, en el que murió la hija de 29 años del politólogo ruso derechista Alexander Dugin, también azuzó los temores de que Rusia pudiera intensificar sus ataques en Ucrania esta semana. Las autoridades rusas han culpado a Kiev por la muerte de Darya Dugina, una analista televisiva partidaria del Kremlin. Ucrania ha negado tener algo que ver.

Las fuerzas del presidente ruso Vladimir Putin se han encontrado una resistencia ucraniana sorprendentemente firme durante su invasión, y abandonaron su intento de irrumpir en la capital en las primeras semanas del conflicto. Los combates avanzan con lentitud, reduciendo a escombros vecindarios enteros y generando repercusiones que han hecho estremecer a la economía mundial.

El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, en declaraciones el miércoles durante una reunión con sus homólogos de una organización de seguridad encabezada por Rusia y China, señaló que el lento avance de las acciones militares de Moscú se debe a lo que dijo es un intento por evitar las bajas civiles.

Las fuerzas rusas han atacado repetidamente áreas civiles en distintas ciudades, incluyendo hospitales y un teatro de Mariúpol en el que se resguardaban cientos de personas.

Pero Shoigu aseguró que Rusia está llevando a cabo ataques con armas de precisión en contra de objetivos militares ucranianos, y se hace todo para evitar víctimas civiles.

Sin lugar a dudas, esto disminuye el ritmo de avance de la ofensiva, pero lo hacemos de forma deliberada, reiteró.

En el frente de batalla, las fuerzas rusas atacaron varios poblados y aldeas en la provincia de Donetsk en un lapso de 24 horas, dejando una persona muerta, señalaron las autoridades. Una tienda de materiales de construcción en la ciudad de Donetsk se incendió tras recibir impactos de artillería, dijo el alcalde. No hubo reportes inmediatos de víctimas.

En la región de Dnipropetrovsk, los rusos lanzaron nuevos ataques de artillería contra las ciudades de Nikopol y Marhanets, causando daños en varios edificios y dejando algunos heridos. Rusia también atacó la ciudad de Zaporiyia, pero no hubo reportes de víctimas.

Además, proyectiles rusos impactaron objetivos no especificados en la región de Jmelnitsky, ubicada unos 300 kilómetros (180 millas) al oeste de Kiev, informó el gobernador regional. Los ataques en la zona han sido poco frecuentes.

___

Varenytsia reportó desde Pokrovsk, Ucrania. Los corresponsales de The Associated Press Hanna Arhirova en Kiev, y Lolita C. Baldor y Matthew Lee en Washington contribuyeron a este despacho.