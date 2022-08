Corte suspende al primer ministro de Tailandia

La Corte Constitucional de Tailandia suspendió el miércoles al primer ministro mientras decide si el hombre que lideró un golpe militar en 2014 violó los límites sobre períodos en el poder, lo que podría agravar la turbulencia política en la nación asiática.

La suspensión del primer ministro Prayuth Chan-ocha probablemente será solo temporal ya que el tribunal ha fallado a favor del gobierno en la mayoría de los casos políticos.

Cualquier decisión de permitirle al general permanecer en el poder podría enfurecer al movimiento de protestas que desde hace tiempo busca su salida, agravando el caos político reinante desde que el primer ministro Thaksin Shinawatra fue derrocado en un golpe en 2006.

Desde entonces Thaksin, un multimillonario empresario de las telecomunicaciones cuyo estilo populista amenazó las tradicionales estructuras de poder, se ha mantenido al centro de la política tailandesa, mientras sus partidarios y opositores luchaban por el poder tanto en las urnas como en las calles, a veces con violencia. El golpe de 2014 sacó del poder a su hermana.

El viceprimer ministro Prawit Wongsuwan, aliado de Prayuth y parte de la cúpula que protagonizó el golpe, ocupará la jefatura de gobierno interinamente, anunció el miércoles un vocero oficial. El vocero, Anucha Burapachaisri, añadió que Prayuth respetará la decisión de la corte y llamó a otros a hacer lo mismo.

Pero quienes desean la salida de Prayuth tampoco quieren a Prawit en el poder.

No a Prayuth, no a Prawit, no a un gobierno golpista, expresó el miércoles en un comunicado uno de los grupos que han organizado las protestas.

La agrupación conocida como Ratsadon (El Pueblo) emitió un nuevo llamado a protestas, pero solo unas pocas personas salieron a las calles.

Los críticos de Prayuth sostienen que éste violó la ley que limita el período de un primer ministro a ocho años en el poder, fecha que, dicen, cumplió el martes ya que oficialmente asumió las riendas del gobierno el 24 de agosto de 2014.

Chalida Ekvitthayavechnukul contribuyó con este despacho.