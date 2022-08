Fiscalía pide prohibir salir de Perú a esposa de presidente

a obtener obras públicas pese a no tener la capacidad económica para garantizar la ejecución de las obras ni la experiencia.

A partir de testimonios de aspirantes a delatores, la fiscalía ha esbozado una supuesta organización criminal para lavar activos dirigida presuntamente por el mandatario, donde la primera dama sería la coordinadora, mientras que su hermana menor Yenifer Paredes sería una especie de gestora de intereses.

Más temprano el primer ministro Aníbal Torres dijo que el gobierno sufría de una "persecusión política". El domingo el presidente peruano aseguró que la justicia buscaba detener a su esposa.

Sé que se la van a llevar a mi esposa, quieren engrilletarla y quieren engrilletar también al resto de mi familia, indicó Castillo, quien está acorralado por seis investigaciones fiscales que han provocado que abandone su habitual mutismo y critique a la fiscalía, la oposición parlamentaria y parte de la prensa a quienes califica como una triada que busca despojarlo del poder.

La semana pasada la policía llegó al palacio presidencial para detener a Yenifer Paredes y buscó en todas las habitaciones, incluso debajo de la cama del mandatario, de acuerdo a una acta de allanamiento a la que The Associated Press accedió. Los agentes no encontraron a la cuñada del mandatario, quien al día siguiente se entregó a la fiscalía.

El viernes Castillo dijo que su esposa está dispuesta a entregar su pasaporte al juez para demostrar que no tiene intenciones de abandonar el país, quiere someterse a la justicia y demostrar su inocencia.

Castillo niega todas las acusaciones. Gobierna desde hace un año y su mandato terminará en 2026.