Fauci dice que se retirará en diciembre

El doctor Anthony Fauci, el máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, anunció el lunes que se retirará en diciembre.

Fauci, quien lleva más de cinco décadas de servicio en el área de salud pública, atrajo la atención nacional durante la pandemia del coronavirus, a la vez que ha sido blanco de ataques políticos.

Fauci, quien es además asesor en temas de salud para el presidente Joe Biden, ha sido director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y del Laboratorio de Inmunorregulación.

Por 54 años he estado yendo a las universidades, a los laboratorios, a los hospitales, todos los días, incluso la mayoría de los fines de semana. La idea de irme obviamente es agridulce, dijo Fauci a The Associated Press.

Fauci fue líder en la respuesta del gobierno federal a la epidemia de VIH/sida y otras enfermedades antes de la pandemia de COVID.

Dejaré estas posiciones en diciembre de este año para desarrollar el próximo capítulo de mi carrera, indicó Fauci, llamando su experiencia el honor de toda mi vida.

Fauci se convirtió en el rostro de la respuesta del gobierno al COVID-19 cuando el brote estalló a principios de 2020, con apariciones frecuentes en las noticias por televisión y en conferencias de prensa diarias con funcionarios de la Casa Blanca, incluyendo al entonces presidente Donald Trump. Pero a medida que la pandemia se agudizó, Fauci perdió la aceptación de Trump y sus funcionarios cuando sus exhortos a mantener la cautela pública chocaron con el deseo del expresidente de volver a la normalidad y promover terapias contra el virus no probadas.

Fauci se vio marginado por el gobierno de Trump, cada vez más excluido de las decisiones importantes sobre la respuesta federal, pero continuó hablando públicamente en entrevistas con los medios, abogando por el distanciamiento social y el uso de mascarillas en lugares públicos antes de la distribución de las vacunas contra el COVID-19.

También fue objeto de ataques políticos y amenazas de muerte y le fue asignado un servicio de seguridad para su protección.

Cuando Biden obtuvo la Casa Blanca pidió a Fauci que se sumara a su gobierno en una mayor capacidad.

Si lo has conocido personalmente o no, ha tocado las vidas de todos los ciudadanos por vía de su trabajo", indicó el presidente en un comunicado. "Le expreso mi más profundo agradecimiento por su servicio público. Estados Unidos es hoy en día más fuerte, más resiliente y más saludable gracias a él.

Fauci afirmó que, a pesar de retirarse del servicio federal, planeaba seguir trabajando.

Quiero usar lo que aprendí como director del NIAID para seguir avanzando en la ciencia y la salud pública y para inspirar y asesorar a la próxima generación de líderes científicos para que ayuden a preparar al mundo para enfrentar futuras amenazas de enfermedades infecciosas, sostuvo.