EEUU niega que base en Kuwait fue atacada por dron

La Fuerza Aérea de Estados Unidos indicó el sábado haber sido víctima de un ataque propagandístico de un grupo iraquí hasta ahora desconocido que afirmó falsamente que había lanzado un ataque con dron contra una base aérea estadounidense en Kuwait.

El comunicado del Ala Expedicionaria Aérea 386 de la Fuerza Aérea surgió poco después que un grupo que dijo llamarse Al-Wartín (Los Herederos) emitió un comunicado en internet según el cual el 12 de agosto atacó con un dron a la base aérea Ali Al Salem en Kuwait. Tal texto viene acompañado de un video de un dron despegando, pero no ofrece imagen de ataque alguno.

El comunicado asegura que el ataque fue en represalia por el asesinato cometido con dron del general iraní Qassem Soleimani en Bagdad en enero de 2020.

La base aérea está a unos pocos kilómetros (millas) de la frontera iraquí.

La desinformación aseveró falsamente que una milicia iraní usó (drones) para atacar a la base, se lee en el comunicado de la Fuerza Aérea. Tal ataque no ocurrió.

La declaración parece indicar que Estados Unidos considera que Al-Wartín es un grupo iraní, aunque el grupo se describió como iraquí.

La Fuerza Aérea estadounidense añadió que el comunicado sólo busca engañar a la gente y hacerle creer en una mentira. Insistió en que Estados Unidos y Kuwait siguen proyectando su poderío aéreo por la región sin perturbación alguna.

Kuwait, un pequeño emirato petrolero fronterizo con Irak y Arabia Saudí y cercano a Irán, es considerado un aliado importante de Estados Unidos fuera de la OTAN. Kuwait y Estados Unidos tienen una estrecha asociación militar desde que Washington lanzó la Guerra del Golfo en 1991 para expulsar a las fuerzas iraquíes después que el dictador iraquí Saddam Hussein invadió Kuwait.

Unas 13.500 tropas estadounidenses están estacionadas en Kuwait, que también alberga el cuartel general de avanzada del Ejército Central de Estados Unidos. Tales fuerzas han apoyado la invasión estadounidense de Irak en 2003 y operaciones posteriores contra el grupo Estado Islámico.

De momento, Kuwait no ha reconocido el supuesto ataque. Su Ministerio de Información tampoco respondió a una solicitud de comentarios el sábado por la noche.

El periódico Al-Qabas de Kuwait, citando fuentes anónimas responsables, calificó las afirmaciones sobre un ataque como completamente falsas.

Fotografías satelitales de Planet Labs PBC analizadas por The Associated Press desde el 12 de agosto no muestran daños aparentes en la base.

Una serie de grupos militantes que los analistas creen que tienen vínculos con Irán se han atribuido ataques que, dicen, tuvieron como objetivo a las tropas estadounidenses en Irak en los últimos años. Sin embargo, esas detonaciones de explosivos en las carreteras tenían como objetivo a los contratistas iraquíes que abastecían a las fuerzas estadounidenses en el país.

La afirmación también se produce cuando continúa lo que se ha descrito como la ronda final de negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el débil acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales.

