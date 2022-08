Guatemala: tras dejar cargo procurador de DDHH sale del país

Un exprocurador de derechos humanos de Guatemala que terminó su gestión en medio de amenazas, agresiones e intentos de retiros de inmunidad abandonó el país la madrugada del sábado, asegurando que era por compromisos que previamente tenía acordados.

Jordán Rodas Andrade dijo a la AP vía telefónica que salió del país vía terrestre.

No me voy por temor, ni cuentas pendientes, tengo un finiquito de la Contraloría General de Cuentas que me exime de cualquier responsabilidad, afirmó.

Sobre él pesan varias denuncias por su trabajo al frente de la Procuraduría y al dejar el cargo también termina su inmunidad a la que tenía derecho.

Durante la gestión del presidente Alejandro Giammattei, por lo menos 20 operadores de justicia, entre jueces y fiscales y por lo menos dos periodistas y otros activistas se han exiliado de Guatemala denunciando una persecución por de su labor y han acusado a la actual fiscal general Consuelo Porras de criminalizar su trabajo en pro de la lucha contra la corrupción.

La Dirección de Migración guatemalteca dijo que Rodas registró su salida la madrugada del sábado por la frontera de Valle Nuevo con El Salvador. El exprocurador confirmó que salió de El Salvador con otro destino.

Rodas es considerado uno de los últimos pilares del esfuerzo de Guatemala para erradicar la corrupción y uno de los pocos críticos de la sociedad civil que aún quedaba en Guatemala, un país del cual la comunidad internacional ha dicho que le preocupa por su deterioro en su Estado de derecho y democracia y por la criminalización de quienes luchan contra la corrupción.

Un informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos colocó al país junto a Cuba, Nicaragua y Venezuela entre las naciones donde más se violan los derechos humanos.

Rodas Andrade será reemplazado el sábado por Alejandro Córdoba, exmagistrado de la Corte Suprema.

Durante su gestión, Rodas Andrade recibió 18 solicitudes de retiro de inmunidad para que la fiscalía lo investigara, fue citado siete veces al Congreso y le retuvieron fondos para pagar salarios, lo que le provocó una asfixia financiera.