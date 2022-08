Pence dice que no se llevó documentos secretos

es notable ahora dado que agentes del FBI confiscaron documentos clasificados y de secreto máximo de la residencia de su exjefe en Florida el 8 de agosto cuando investigaban violaciones potenciales de tres leyes federales. El expresidente Donald Trump ha dicho que los documentos confiscados por los agentes estaban todos desclasificados.

A una pregunta de si había retenido algún documento clasificado tras dejar el cargo, Pence le dijo a la Associated Press en una entrevista: No, no que yo sepa.

Pese a la inclusión de material marcado como secreto máximo en la lista del gobierno de los documentos recuperados de la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Pence dijo: Honestamente, no quiero prejuzgar hasta que se conozcan todos los hechos.

Pence estaba en Iowa el viernes como parte de una visita de dos días al estado, que realiza las primeras votaciones primarias presidenciales del Partido Republicano. Se produce en momentos en que el ex vicepresidente ha hecho escalas en otros estados con votaciones tempranas, con la mira en una campaña para la presidencia en el 2024.

Pence habló también sobre la derrota de la representante republicana Liz Cheney en primarias esta semana ante un rival respaldado por Trump. Cheney, que es la mayor crítica de Trump en el partido, ha llamado al expresidente una amenaza muy grave a nuestra república y causó ira en su papel como subdirectora del panel de la cámara baja que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021.

Mi reacción es que el pueblo en Wisconsin se ha expresado, dijo Pence, que fue blanco de la furia de asaltantes del Capitolio, incluyendo algunos que gritaron ¡Ahorquen a Pence!.