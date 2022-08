Erick Elías: "Días mejores" nos llega al corazón

además de amigos y conocidos.

Es una serie muy atinada, pero tampoco crean que van a ver la densidad y el drama total de las pérdidas y las muertes, señaló el actor, destacando la impresionante labor de los guionistas al manejar los tonos y la realidad del momento.

Para él, uno de los mensajes más importantes de la serie es que ayuda a normalizar la necesidad de buscar ayuda para la salud mental.

El decir ˜ir a terapia no está mal, es normal, está bien no poder solo™... Creo que eso es lo que más me gustó a la hora de leer el guion, expresó, agregando que espera que la gente pueda sentarse a verla en familia.

Próximamente, Elías aparecerá en una película de Eduardo Román filmada en Argentina, Cuando duerme conmigo, junto a Ana Claudia Talancón. También acaba de terminar de filmar una película producción de Salma Hayek, dijo sin dar más detalles.

