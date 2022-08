El río Jordán, rico en santidad, pobre en agua

se estancó después de una crisis diplomática de 2017 entre Israel y Jordania, y en los años de vínculos tensos bajo el gobierno del ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Desde entonces, ha habido algunos signos de mejoría.

Sin embargo, no todos en la región dan la bienvenida, o confían, en los llamados a la cooperación de EcoPaz.

Nuestro trabajo es duro. Nuestros mensajes son cuestionados, dijo Abu Taleb, el director jordano del grupo.

Ya sabe, debido a tener la sección israelí, siempre nos acusan de ser ˜normalizadores™, o de tener relaciones normales con Israel, dijo Abu Taleb. Eso es impopular entre muchos árabes comunes que citan factores como las ocupaciones israelíes de tierras y una falta de resolución de la cuestión de Palestina. El agua no conocer fronteras, dijo.

Bromberg dijo que él también ha recibido críticas de lo que consideró es una minoría vocal en Israel que inapropiadamente califica su defensa como algo que beneficia a los jordanos y palestinos a expensas de los intereses israelíes. Lamentablemente, hay personas que piensan que si trabajas con el otro lado, debes estar trabajando exclusivamente para el otro lado, dijo.

Dejando la política de lado, la presión sobre algunos gobiernos para satisfacer las demandas domésticas de agua complica las llamadas para agregar agua al río.

Jordania, por ejemplo, es una de las naciones con mayor escasez de agua del mundo, y sus desafíos se ven agravados por una población en crecimiento hinchada por oleadas de refugiados.

Estamos bajo estrés, por lo que no tenemos un excedente para agregar al río Jordán y revivirlo a pesar de la gran importancia que tiene para los jordanos, dijo Khalil Al-Absi, un funcionario jordano de la Autoridad del Valle del Jordán.

Las soluciones requieren un esfuerzo (regional) concertado y la ayuda de la comunidad internacional, dijo.

Tenemos muchas ideas hermosas para el río Jordán, pero existen limitaciones.

El cambio climático amenaza con exacerbar estos problemas. El impacto del cambio climático está afectando seriamente los recursos hídricos, dijo Al-Absi.

Según el Banco Mundial, las naciones de Medio Oriente y ífrica del Norte enfrentan las mayores pérdidas económicas por la escasez de agua relacionada con el clima, estimadas en entre el 6% y 14% del PIB para 2050.

Los defensores, como Bromberg, reconocen que el cambio climático ha causado que la reactivación del Jordán sea más difícil ”pero argumentan que restaurar el río y sus riberas ofrece un incentivo económico.

La crisis climática saca a relucir el carácter de urgencia de que la rehabilitación del río es quizás la única manera de prevenir una mayor inestabilidad en el valle, dijo Bromberg, porque puede generar ingresos alternativos a través del turismo.

A pesar de los desafíos del río, Al-Absi, el funcionario jordano, dijo que permanecía optimista. La alternativa sería sombría.

Si no hay agua, la gente no vendrá a pesar de (la presencia de) lugares religiosos, dijo. El agua es vida. Sin agua, no hay vida.

Contribuyó con esta historia el periodista de The Associated Press Ilan Ben Zion, en Jerusalem.

La cobertura de noticias religiosas de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos del Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.