Agresor de Rushdie está "sorprendido" de que autor siga vivo

El hombre acusado de apuñalar a Salman Rushdie sobre el escenario de una conferencia en el oeste de Nueva York dijo en una entrevista que se sorprendió al enterarse de que el escritor sobrevivió al ataque.

En una entrevista con el New York Post desde la prisión, Hadi Matar dijo que decidió acudir al evento de Rushdie en el Instituto Chautauqua después de que vio un tuit hace unos meses sobre la próxima presentación del escritor.

No me simpatiza. No pienso que sea muy buena persona, dijo Matar al periódico. Es alguien que atacó al islam. Atacó sus creencias, los sistemas de creencias.

Matar, de 24 años, dijo que considera que el difunto líder iraní ayatolá Ruholá Jomeini era una gran persona, pero se abstuvo de mencionar si él actuó en cumplimiento de la fetua que emitió Jomeini en 1989 para pedir la muerte de Rushdie después de que el escritor publicó Los versos satánicos.

Irán ha negado estar involucrado en el ataque. Matar, quien reside en Fairview, Nueva Jersey, señaló que no tuvo ningún contacto con la Guardia Revolucionaria iraní. Declaró al Post que sólo había leído un par de páginas" de Los versos satánicos.

A consecuencia del ataque del viernes, el escritor de 75 años sufrió daño en el hígado y en varios nervios de un brazo y un ojo, indicó su agente Andrew Wylie, quien añadió que Rushdie ha mejorado y se está recuperando.

Matar, quien está acusado de agresión e intento de homicidio, dijo al Post que abordó un autobús hacia Buffalo un día antes del ataque y posteriormente tomó un vehículo de la aplicación de taxis Lyft hacia Chautauqua, que se encuentra a unos 64 kilómetros (40 millas) de distancia.

Adquirió un pase para ingresar a las instalaciones del Instituto Chautauqua y luego durmió en el césped durante la noche previa al evento de Rushdie.

Matar nació en Estados Unidos pero también cuenta con la nacionalidad libanesa, donde nacieron sus padres. Su madre les ha dicho a los reporteros que su hijo cambió mucho luego de visitar a su padre en Líbano en 2018. Después de eso se tornó taciturno y se alejó de su familia, señaló.