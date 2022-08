Roosevelt: La música cobra vida cuando la tocamos en vivo

En medio de la realización de su próximo álbum, el DJ, músico y productor alemán Roosevelt se prepara para volver a México para un concierto con músicos en vivo en el Festival Internacional Cervantino.

Ahora estoy trabajando en el cuarto (álbum), dijo Roosevelt en entrevista por videollamada desde Colonia, Alemania. Estamos muy metidos en el proceso de grabación.

Roosevelt, cuyo nombre verdadero es Marius Lauber, nació y vive en Colonia. Tomaba clases de piano desde pequeño y de los 15 a los 19 años estuvo en varias bandas en las que tocaba diversos instrumentos. Cuando la última banda a la que perteneció se disolvió, decidió hacer su propia música inspirado en grupos de rock como The Strokes y The White Stripes, así como en música electrónica de la escena local alemana.

Estaba influido por ambos géneros por igual y de alguna manera así evolucionó mi estilo, dijo.

Su nombre artístico surgió de un amigo de intercambio estadounidense que vivía en Roosevelt, Utah. Así le puso a la página de MySpace en la que subía sus demos; le gustó porque pensaba que sonaba misterioso. Su EP debut, Elliot, recibió elogios y desde entonces se ha presentado en festivales como Lollapalooza Berlín y el Beat Hotel de Glastonbury. En 2016 lanzó su primer álbum homónimo, al que le siguen Young Romance y Polydans.

Su más reciente sencillo es Passion, con el veterano músico estadounidense Nile Rodgers, lanzado en junio. Realizaron la canción de forma remota durante la pandemia.

Le gustó mucho, dijo Roosevelt. Me llamó a la mitad de la noche, él estaba en Los íngeles y yo sabía que me iba a llamar en algún momento... pero no estaba en modo de ˜reunión de trabajo™. De todas formas tomé la llamada y conversamos como una hora.

Este año por fin se conocieron en persona en Los íngeles y tuvieron un almuerzo de celebración por el lanzamiento de la canción.

El video de Passion fue realizado por MERO estudio, un estudio audiovisual con sede en Medellín, Colombia, y Melbourne, Australia.

Son muy buenos animadores, es un video encantador, dijo el DJ.

Su nuevo álbum, que espera lanzar en la primera mitad del próximo año, está inspirado por sus viajes e incluirá grabaciones hechas en playas y ciudades.

La gran diferencia es que no lo grabé en mi estudio. Literalmente me llevé mi laptop y viajé por el mundo, contó. Tenía una especie de set de grabación móvil, así que grabé mucho en Los íngeles, en Nueva York, parte en España, en Barcelona... Era realmente importante para mí para salir de mi zona de confort.

Roosevelt se considera, como muchos artistas, bastante perfeccionista. Lo importante para él es encontrar el punto justo para dejar una pieza.

En algún momento tienes que decidir terminar el proceso porque te puedes perder realmente agregando más y más capas todo el tiempo, dijo. Creo que para hacer una canción realmente increíble, todo depende de los detalles. Así es como veo mi propia música. Realmente se trata de los sonidos, los detalles y la producción, pequeños detalles que quizá sólo escuchas hasta la segunda vez que lo oyes.

Su música en vivo es diferente de la de estudio. Aquellos que lo vean en octubre en el Cervantino (y en las fechas adicionales que planea abrir en México) pueden esperar una presentación con cuatro músicos, aparte de Roosevelt, y él tocando teclado, percusiones y guitarra, además de muchos sintetizadores.

Cobra vida cuando lo tocamos en vivo, esa es la mejor forma de describirlo, dijo. En Spotify es muy repetitivo y más electrónico, y cuando lo tocamos en vivo tenemos una batería en vivo, percusión en vivo. Es más dinámico y poderoso, tiene más energía... Es un proceso muy colaborativo con el público, se siente como una conversación.

A la par, Roosevelt se presenta solo como DJ en sets por el mundo (una de sus fechas más recientes fue en Tijuana, México). Y también le gusta lanzar Midnight Versions de las canciones de sus álbumes: versiones más aptas para la pista de baile que también planea realizar para su próximo disco.

Es muy divertido cómo estas canciones, cuando cambian a esta vibra de Midnight, la gente las ve bajo una luz diferente, dijo. Es algo que definitivamente quiero continuar en el álbum en el que estoy trabajando ahora... Es casi como un ritual con cada lanzamiento.