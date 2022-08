Brasil: Arrancan campañas presidenciales en medio de temores

y luego dijo: Si hay alguien poseído por el diablo, es ese Bolsonaro.

Los partidarios de Bolsonaro suelen sacar a relucir los 580 días de prisión de Lula tras ser declarado culpable de corrupción y lavado de dinero. Esas condenas dejaron fuera a Lula de la contienda de 2018 y despejaron el camino a Bolsonaro. Posteriormente fueron anuladas; primero por motivos de procedimiento por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que más tarde dictaminó que el juez había sido parcial y había actuado en connivencia con los fiscales.

Nuevamente rezagado en las encuestas, el exgeneral del ejército ha causado inquietudes de que podría rechazar los resultados si pierde los comicios de octubre. El político de extrema derecha ha planteado dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica del país, que se utiliza desde 1996, especialmente en una reunión que convocó con diplomáticos extranjeros. Su insistencia provocó la semana pasada la reacción de cientos de empresas y de más de un millón de brasileños que firmaron un par de cartas en las que exigen que se respeten las instituciones democráticas del país.

Cuando se confirmó la candidatura de Bolsonaro, convocó a sus partidarios a inundar las calles para las celebraciones del 7 de septiembre, cuando se celebra el Día de la Independencia. En esa fecha el año pasado, declaró ante decenas de miles de partidarios que sólo Dios puede sacarlo del poder. Los analistas han expresado repetidamente su preocupación de que esté preparando el terreno para seguir el ejemplo del expresidente de Estados Unidos Donald Trump e intentar aferrarse al poder.

Human Rights Watch dijo el lunes que la campaña probablemente será una prueba crítica para la democracia y el estado de derecho en el país y en América Latina.

Los candidatos deben condenar la violencia política y pedir a sus partidarios que respeten el derecho de los brasileños a elegir pacíficamente a sus representantes y a presentarse a las elecciones sin miedo, señaló.

Savarese informó en Sao Bernardo do Campo. El periodista de The Associated Press David Biller en Río de Janeiro contribuyó a este despacho.