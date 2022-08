Salmón del río Columbia, al centro de una religión antigua

se unen suavemente, agitando su mano derecha lejos de su cuerpo y luego hacia adentro, hacia su pecho. El gesto aprovecha la luz y la energía a su alrededor y las lleva a su corazón, explica Jim. Las creencias tribales prohíben capturar estos servicios solemnes en video o fotografía porque eso congelaría las oraciones en el tiempo y evitaría su transmisión al Creador.

En las familias nativas que habitan la cuenca del Columbia, la educación sobre los primeros alimentos comienza en el hogar y continúa en estas casas comunales, acompañada de enseñanza y ceremonia. Las creencias profundamente arraigadas también dictan las reglas de recolección de alimentos.

No puedes sólo salir casualmente a recolectar comida, dice Jim. La ceremonia para cada uno de los alimentos se realiza en una época diferente del año que depende de cuándo están disponibles. Los salmones son los primeros en aparecer en primavera. Las raíces están listas para ser excavadas en el verano, y las diferentes bayas se recolectan en verano y otoño.

A los miembros de la comunidad se les exige esperar ese primer festín para honrar cada alimento antes de salir a recolectarlo. Dentro de la casa comunal y fuera en las montañas, la recolección de alimentos se acompaña con canciones.

Estas canciones y ceremonias son parte de todo lo que hacemos, dice Jim. Necesitamos el río y estos alimentos en nuestras vidas.

Perder estos alimentos irreemplazables y sus fuentes podría costarles su identidad espiritual, dice.

Alimentan nuestro cuerpo y alma.

