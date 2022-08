Río Whanganui, en Nueva Zelanda, da esperanza a los maoríes

cuando expire su licencia reguladora para el proyecto de energía, en 2039.

Daniel tenía sentimientos encontrados al principio respecto a que el río fuera declarado un ente vivo.

Como científico, siempre trato de confiar en las reglas y regulaciones para proteger a un río. Así que el estatus de persona fue un concepto realmente extraño para mí, dice Daniel. Pero lo que ha hecho es atraer mucha atención hacia el río, lo que ha sido realmente útil para resaltar los problemas.

Ciertamente me estoy haciendo a la idea, agrega. Espero que realmente cambie el rumbo y ayude a salvar el río.

