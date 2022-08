AP Explica: los ataques a la Iglesia católica en Nicaragua

han denunciado que Nicaragua vive un estado de excepción y de terror.

Un informe presentado en noviembre de 2021 por un grupo de 15 organismos acusó al gobierno de Ortega y a sus funcionarios de haber cometido crímenes de lesa humanidad en los últimos tres años.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha levantado la voz sobre la situación de derechos humanos y en junio afirmó que prosiguen las detenciones arbitrarias, las condiciones deplorables de arresto y la huida al extranjero de un número sin precedentes de nicaragí¼enses.

En paralelo, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han sancionado a varios funcionarios del gobierno sandinista por socavar la democracia.

¿QUÉ HA DICHO EL VATICANO AL RESPECTO?

La Santa Sede se mantuvo en silencio por casi dos semanas. La falta de declaraciones fue notable y despertó algunas críticas entre algunos activistas de derechos humanos e intelectuales latinoamericanos.

El único representante del Vaticano que se ha pronunciado hasta ahora es monseñor Juan Antonio Cruz, observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de los Estados Americanos, quien expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió a las partes buscar caminos de entendimiento.

Cruz dio estas declaraciones el 12 de agosto durante una reunión extraordinaria del organismo en la que el Consejo Permanente aprobó una resolución que condena al gobierno de Ortega por el hostigamiento y las restricciones arbitrarias impuestas a las organizaciones religiosas y a las que critican al gobierno.

Poco antes, la policía nicaragí¼ense prohibió realizar una procesión en homenaje a la virgen de Fátima prevista para el sábado en Managua. Sin embargo, cientos de nicaragí¼enses asistieron a una misa en la catedral bajo vigilancia policial.

____

Colaboraron con esta nota los periodistas de The Associated Press Nicole Winfield, en el Vaticano, y Christopher Sherman en Ciudad de México.

____

La cobertura de noticias religiosas de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos del Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.