Por casualidad, reportero de AP presencia ataque a Rushdie

no habían sido olvidadas. Algunos miembros de la audiencia hicieron bromas nerviosas de que no querían estar en la primera fila. Pero había muy pocas medidas de seguridad en un sitio donde muchas familias ni siquiera echan el cerrojo de su puerta durante la noche, señaló Goodman.

Rushdie se encontraba sentado y estaba siendo presentado cuando su atacante se subió al escenario y comenzó a agredirlo. Desde el punto donde estaba, Goodman dijo que no estaba seguro de si el escritor estaba siendo golpeado o atacado con un cuchillo, hasta que pudo ver lo que parecía ser sangre.

Hubo un momento de conmoción, relató. Todo el mundo en la audiencia estaba sentado sin poder creer lo que ocurría.

Cuando un policía con un perro y otras personas se aproximaron al escenario, Goodman se percató de lo que estaba pasando y asumió su papel de reportero. Rápidamente envió un correo electrónico a varios de sus editores de la AP para avisarles lo que pasaba y se dirigió al escenario.

Goodman se quedó para tomar fotografías y entrevistar a testigos a pesar de que el personal del instituto dijo que él y todos los miembros de la audiencia tenían que irse, señaló. Él había cubierto protestas antes cuando se encontraba en Latinoamérica, por lo que las escenas de violencia no le son ajenas, pero nunca en un lugar tan bucólico.

La AP envió una alerta a sus miembros acerca de la noticia a las 11:06 de la mañana hora del Este, seguida por un primer despacho seis minutos después.

No fue sino hasta después de haber trabajado una hora que Goodman tuvo la oportunidad de reflexionar sobre lo que dijo fue una de las peores cosas que ha presenciado. Fue muy cruel e intencional, declaró.

Goodman dijo que le dio tristeza por sus hijos, que al igual que muchas personas se ven afectados por las malas noticias que ocurren en el mundo. Tenía esperanzas de que esa semana tuvieran un descanso, y habían disfrutado el tiempo que pasaron en el campamento de verano.

No me da ninguna satisfacción ser testigo de una tragedia, manifestó. Sí me satisface informar a otros.