Juez estudia publicación de orden de allanamiento de Trump

Un juez federal estadounidense decidirá en las próximas horas si otorga el pedido del Departamento de Justicia de levantar el secreto de una orden judicial que autorizo al FBI a allanar la residencia en Florida del expresidente Donald Trump. El secretario de Justicia, Merrick Garland, declaró que existe un interés público sustancial en este asunto y Trump respaldó la publicación inmediata.

La decisión depende ahora del magistrado federal Bruce Reinhart, el mismo juez que firmó la orden de allanamiento. El Departamento de Justicia tenía plazo hasta el viernes por la tarde para decirle al juez si los abogados de Trump concordaban o no con el pedido.

En mensajes en su red social Truth Social, Trump escribió: No sólo no me opondré a la publicación de los documentos... Voy un paso más allá al ALENTAR la publicación inmediata de esos documentos. Volvió a fustigar la operación del FBI en su propiedad de Mar-a-Lago al calificarla de antiestadounidense, injustificada e innecesaria.

El propio Trump ha recibido al menos algunos de los documentos que el gobierno pide publicar, pero él y sus abogados han declinado hasta ahora pedidos de revelarlos.

La solicitud del Departamento de Justicia es notable porque esos documentos tradicionalmente permanecen sellados durante una investigación en curso, pero el organismo aparentemente reconoció que su silencio desde el allanamiento había creado una oportunidad para que el expresidente y sus aliados lanzaran ataques verbales y que el público tiene derecho a una explicación del FBI sobre la causa de la operación del lunes en la casa del expresidente.

El interés claro y poderoso del público en comprender lo que ocurrió bajo estas circunstancias pesa enormemente a favor de desprecintar, dijo el departamento en una moción presentada el jueves ante una corte federal de Florida.

Si se publica, la orden podría revelar información poco halagí¼eña, tanto sobre el expresidente como sobre la investigación del FBI sobre la forma en que Trump manejó documentos gubernamentales confidenciales, justo cuando él se prepara para buscar otra candidatura por la Casa Blanca. Durante su exitosa campaña de 2016, el propio Trump insistió en que el FBI realizara una investigación contra su oponente demócrata, Hillary Clinton, sobre si ella manejó información clasificada inadecuadamente.

No está claro en este momento cuánta información se incluiría en los documentos, si se hicieran públicos, o si incluirían una declaración jurada del FBI que presumiblemente establecería una base fáctica detallada para la búsqueda. El Departamento solicitó específicamente que se revelara la orden, así como un recibo que enumere los artículos incautados, junto con dos archivos adjuntos no especificados.

Varias organizaciones de prensa le han pedido separadamente al juez que disponga la publicación de todos los documentos relacionados con el allanamiento, dado el alto nivel de interés público.

Los periodistas de The Associated Press Lindsay Whitehurst y Meg Kinnard contribuyeron a este despacho