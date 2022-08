Jon Batiste deja "The Late Show" de Stephen Colbert

Jon Batiste, cuya carrera se disparó después de ganar varios premios Grammy este año, dejará su posición como líder de la banda del programa nocturno de tertulia The Late Show después de siete años respaldando al presentador Stephen Colbert.

Hemos tenido mucha suerte de tener un asiento en primera fila para ver el increíble talento de Jon durante los últimos siete años, dijo Colbert en el programa del jueves. Pero nos alegramos por ti, Jon, y no veo la hora de tenerte de nuevo como invitado con tu próximo disco exitoso.

Louis Cato, quien se desempeñó como director de orquesta interino este verano boreal, se hará cargo de manera permanente cuando el programa regrese para su octava temporada. Ha estado en el programa desde su lanzamiento. Cato ha trabajado con artistas como Beyoncé, Mariah Carey y John Legend y actualmente trabaja en un nuevo álbum. Colbert lo llamó un genio musical.

Él puede tocar básicamente todos los instrumentos ahí, dijo Colbert. Denle una tarde, y aprenderá a tocar Mozart con un calzador.

Batiste ha realizado giras mundiales con su banda Stay Human e hizo una parada memorable en The Colbert Report de Comedy Central en 2014. Cuando los productores de The Late Show with Stephen Colbert consideraban tener una banda local al año siguiente, Batiste y Stay Human fueron una opción natural.

El respeto mutuo que se tenían Colbert y Batiste era obvio. El líder de la banda a menudo vitoreaba el monólogo nocturno del comediante desde el piano, aparecía en segmentos y acompañaba a los invitados musicales. Batiste mantuvo su trabajo incluso durante la pandemia, creando melodías, tanto originales como versiones, en el acto.

El multiinstrumentista ganó cinco premios Grammy este año. Compuso música, asesoró y arregló canciones para Soul de Pixar, una película animada sobre la crisis de la mediana edad mezclada con una fantasía de jazz de Nueva York y una comedia de intercambio de cuerpos. Ganó un Globo de Oro por la música junto con Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails; y el trío también obtuvo el Oscar a la mejor partitura original. Por su trabajo en Soul, Batiste, Reznor y Ross ganaron el Grammy a la mejor banda sonora para medios visuales.

El periodista de AP David Bauder contribuyó a este despacho.