Kenia: Demoras en recuento de votos en elección presidencial

El recuento de votos en la disputada elección presidencial de Kenia procede con excesiva lentitud, dijo el presidente de la comisión electoral el viernes, mientras que el recuento paralelo de la prensa local se frenó en medio de temores de censura o intromisión.

No estamos contando con la debida rapidez, dijo el presidente de la comisión, Wafula Chebukati.

El titular del Consejo de Medios de Kenia, creado por el gobierno, dijo a The Associated Press que nadie ha pedido a nadie que se detenga", pero añadió que queremos alinear las cifras entre nosotros y me parece que nuestros pares deben revisar los números. David Omwoyo hizo estas declaraciones momentos antes de iniciar una reunión.

Los kenianos y otros observadores expresaron preocupación cuando los formularios de recuentos de la comisión electoral dejaron de aparecer o se frenaron el jueves por la noche en el Kenya Television Network, NTV Kenya y Citizen TV.

Las diferencias en los recuentos provocaron ansiedad en una elección en la que el líder opositor Raila Odinga respaldado por su exrival y presidente saliente Uhuru Kenyatta, enfrenta al vicepresidente William Ruto, distanciado del presidente desde hace años.

Por primera vez podría haber una segunda vuelta electoral en Kenia.

Sin que aparezca un claro ganador y tal vez con días más de espera, las redes sociales están repletas de mensajes de los partidarios de ambos candidatos, hecho que los grupos promotores de los derechos humanos consideran peligroso en un país con una larga trayectoria de violencia política.