Reporte: Ley en Florida alimenta odio anti LGBTQ en internet

Un análisis de mensajes en redes sociales concluyó que las referencias cargadas de odio hacia las personas LGBTQ aumentaron en internet luego de la aprobación en Florida de una ley que prohíbe informar sobre sexualidad e identidad de género desde kindergarten hasta el tercer grado escolar.

Las referencias a pedófilos y acercamiento a niños con intenciones pederastas subieron más de 400% en el mes después de la promulgación en Florida de la ley conocida como No digas gay, de acuerdo con un reporte el miércoles de Human Rights Campaign, uno de los grupos de derechos LGBTQ más grandes de Estados Unidos; y el Center for Countering Digital Hate, un grupo que monitorea el extremismo en internet.

La medida, aprobada por la Legislatura de Florida el 8 de marzo y firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis el 28 de ese mes, dice que los maestros en las escuelas no pueden hablar sobre identidad de género u orientación sexual con sus estudiantes pequeños. Los partidarios dicen que las conversaciones sobre esos temas les corresponden a los padres, no a los maestros.

Los oponentes dicen que la ley envía un mensaje de odio sobre las personas LGBTQ.

Los investigadores que compilaron el reporte dijeron que los 500 tuits más vistos que mencionaban acercamiento pederasta fueron vistos más de 72 millones de veces entre enero y julio.

Conservadores influyentes impulsaron la mayor parte del incremento, dice el reporte, a través de sus mensajes en internet o su apoyo a los mensajes de otros. Eso incluye a las legisladoras republicanas Lauren Boebert y Marjorie Taylor Greene, además de la secretaria de prensa de DeSantis, Christina Pushaw, que ha equiparado las críticas a la ley con la pedofilia.

Pushaw defendió sus comentarios, diciendo que ella no aludió directamente a las personas LGBTQ ni intentó atacarlas. Dijo que las críticas a la ley en Florida son equivocadas y políticas.