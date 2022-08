Muere Olivia Newton-John, superestrella del cine y la música

Olivia Newton-John, la superestrella que dominó las listas de música pop, country, contemporánea para adultos y dance con éxitos como Physical y You™re the One That I Want y ganó incontables corazones como Sandy en la exitosa versión cinematográfica de Grease ("Vaselina"), falleció. Tenía 73 años.

Newton-John, residente australiana durante muchos años cuyas ventas superaron los 100 millones de discos, murió el lunes en su rancho del sur de California, informó su esposo, John Easterling, en Instagram y Facebook. Pedimos que todos respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil, dice el mensaje.

Entre 1973 y 1983, Newton-John estuvo entre los artistas más populares del mundo. Tuvo 14 sencillos entre las 10 más populares en Estados Unidos, ganó cuatro premios Grammy, protagonizó Grease con John Travolta y Xanadu con Gene Kelly. La canción de su famoso baile con Travolta, You™re the One That I Want, fue una de las más importantes de la era y ha vendido más de 15 millones de copias.