Israel: Misil palestino errante mata a civiles en Gaza

El ejército israelí denunció que un misil errante disparado por militantes palestinos cobró la vida de civiles, incluyendo niños, en el norte de la Franja de Gaza.

El ejército señaló el sábado que investigó el incidente y concluyó sin lugar a dudas que fue causado por un fallo de tiro por parte del grupo militante Yihad Islámica.

De momento, las autoridades palestinas no han ofrecido declaraciones oficiales sobre el incidente.

Un trabajador médico palestino, que no estaba autorizado a dar información a los medios y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, dijo que la explosión mató al menos a seis personas, entre ellas tres niños.

Israel y la Yihad Islámica han intercambiado fuego en los últimos dos días.