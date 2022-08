Naufraga embarcación frente a EEUU con presuntos migrantes

Una embarcación que se cree que transportaba migrantes que trataban de entrar ilegalmente a Estados Unidos se fue a pique frente a la costa de Cayo Hueso, en Florida, provocando la muerte de dos personas, informó la Guardia Costera. Otras cinco personas estaban desaparecidas.

Ocho personas fueron rescatadas, precisó la Guardia en una nota de prensa divulgada el viernes. La agencia dijo que la embarcación era rústica y que realizaba la travesía ilegal con 15 pasajeros a bordo. No se reveló de inmediato la nacionalidad de los migrantes.

Los reportes del naufragio, ocurrido a unos 23 kilómetros (14 millas) al sur del Cayo Sugarloaf, llegaron a la Guardia Costera alrededor de las 10 am del viernes. Una persona fue rescatada de las aguas por un crucero de la línea Royal Caribbean, el Mariner of the Seas, precisó la agencia.

Continuamos la búsqueda de otros que pudieran haber sobrevivido este incidente trágico, dijo el contralmirante de la Guardia Costera Brendan McPherson. Esta situación resalta los riesgos que esos migrantes enfrentan cuando intentan entrar ilegalmente a Estados Unidos por mar.