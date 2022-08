ONU: Corea del Norte prueba "detonadores nucleares"

Expertos de la ONU reportan que Corea del Norte está realizando pruebas con dispositivos de detonación nuclear y que sus preparativos para otro ensayo atómico estaban en una fase final en junio, citando información de países que no nombraron.

En nuevos fragmentos de su informe más reciente obtenidos el viernes por The Associated Press, los expertos dijeron que no habían podido identificar las localidades ni fechas de las pruebas de los detonadores nucleares reportadas por un Estado miembro de la ONU.

En fragmentos obtenidos el jueves, los expertos señalaron que Corea del Norte está preparando el terreno para ensayos nucleares adicionales con nuevos preparativos en su sitio de pruebas del noreste y que continúa desarrollando su capacidad para producir un ingrediente crucial de las armas atómicas.

El panel dijo en los nuevos extractos que en los primeros días de junio, dos Estados miembros determinaron que los preparativos para pruebas nucleares estaban en su fase final.

Con relación a otros asuntos, el panel indicó el jueves que Corea del Norte realizó dos hackeos importantes este año, que derivaron en el robo de activos en criptomonedas valorados en cientos de millones de dólares. Pyongyang también continúa importando petróleo ilegalmente y exportando carbón en violación de sanciones de la ONU, usando las mismas compañías, redes y barcos, señaló.

Funcionarios de inteligencia surcoreanos y estadounidenses han dicho que detectaron intentos norcoreanos de preparar su polígono de pruebas en Punggye-ri para otro ensayo nuclear. Sería el séptimo que realiza el país desde 2006 y el primero desde septiembre de 2017, cuando dijo haber detonado una bomba termonuclear que podría colocar en sus misiles balísticos.

El reporte del panel de expertos al Consejo de Seguridad de la ONU proporcionó algunos detalles del trabajo que Corea del Norte está realizando en el sitio. Los expertos dijeron que observaron que los norcoreanos volvieron a excavar en marzo en la entrada del Túnel 3 en Punggye-ri y reconstruyeron edificios de soporte desmantelados en mayo de 2018.