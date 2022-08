Last Dinosaurs a un paso de lanzar From Mexico with Love

con un video filmado en la capital.

El video de CDMX fue creado por los videógrafos de Monterrey Michelle Silva y Marcelo Vera, y retrata a dos niños que juegan y corren por la ciudad. Era la primera vez que Last Dinosaurs dejaba un video en manos de sus realizadores.

Hicieron un gran trabajo, dijo Caskey. Les explicamos de qué se trataba la canción y ellos simplemente crearon su propia interpretación, lo que me parece muy bueno porque es una interpretación mexicana filmada e interpretada por personas en México.

Caskey es hermano del vocalista de la banda, Sean. El resto de los integrantes se conocieron cuando estudiaban juntos la secundaria en la ciudad de Brisbane, de donde es originaria la agrupación.

Estuvimos en bandas juntos en esa época, haciendo covers y escuchando a The Strokes y Phoenix y todas esas cosas, dijo el bajista Michael Sloane.

Como muchas agrupaciones surgidas entre compañeros de clase, Last Dinosaurs tuvo una etapa de garage band, cuando tocaban en casa de la mamá de Sloane tratando de no hacer mucho ruido.

Todavía lo somos, dijo Sloane. Ensayamos en un garaje, una bodega que fue convertida para ser un taller de autos, que es de un amigo, agregó, aunque aclaró que en esa bodega construyeron un estudio adecuado para ensayar a donde también van otras bandas.

El nombre de la agrupación proviene de la canción Last Dinosaur de la banda de rock japonesa The Pillows. Los hermanos Caskey son de ascendencia japonesa, pero dicen que en realidad no hay mucha música japonesa en Australia, a diferencia de México, donde el rock y el pop japonés tienen bastantes seguidores. De hecho, The Pillows se han presentado en el país.

No hay muchas bandas japonesas que logran cruzar el umbral, dijo Sloane. Nosotros hemos ido allá varias veces y pensamos ir a finales del año y es muy interesante... Ver música en vivo es muy diferente, (el público) está completamente en silencio. Cuando tocamos por primera vez...

Pensamos que nos habían odiado, completó Caskey la frase. Parecía una biblioteca. Terminas una canción, aplauden y gritan como por dos segundos y te dejan seguir tocando.

Respetan muchísimo, agregó Sloane. No hablan cuando estás hablando, les gustan las historias entre las canciones, es muy chévere.

Caskey habla español bastante bien. Estudió literatura italiana y dice que eso le ayudó con el idioma. Entre los músicos latinos, le gusta la banda de rock mexicana Little Jesus y el músico urbano español C. Tangana.

Michael está tratando de mejorar su español, pero habla poco. Le gusta el funk brasileño de los años 70. Ambos dijeron que el arte y la cultura japoneses tuvo influencias en sus primeras producciones desde su fundación en 2009, pero a partir de su álbum Yumeno Garden de 2018 algo cambió.

Tomamos la decisión consciente de ser más expresivos y no retenernos ni por cómo nos vestimos ni en nuestra música, dijo Sloan. Es como cambiar de lo menos expresivo y lo más recatado del estilo japonés. México y Estados Unidos nos han inyectado más energía de cierto tipo y nos han hecho sentir menos miedo de ser más expresivos.

Su más reciente sencillo es Auto-Sabotage, una canción lanzada el viernes sobre la resistencia al cambio a pesar de que puede ser algo positivo. El tema tiene un video filmado en Brisbane en 16 milímetros, su primero en este formato y un proceso que calificaron como muy divertido.

(La canción) tiene que ver con la tendencia inherente de los humanos a impedirse mejorar, dijo Caskey. Todos lo hacemos.