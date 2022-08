La agencia de salud pública de ífrica dice que no sabe cuántos de los casos de viruela símica reportados en el continente este año son en hombres que tuvieron relaciones sexuales con hombres y advirtió el jueves contra cualquier estigmatización que pudiera demorar el reporte de casos y afectar la respuesta al brote.

Los casos reportados en Europa y Norteamérica han involucrado casi exclusivamente a hombres homosexuales y bisexuales, aunque los funcionarios de salud han dicho que el virus puede infectar a cualquiera que esté en contacto físico cercano con una persona infectada, su ropa o sábanas.

Pero ese indicador no es pertinente en el contexto africano, dijo el director interino de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de ífrica, Ahmed Ogwell, en declaraciones a reporteros. Muchos de los 54 países africanos criminalizan las relaciones homosexuales.

A Ogwell se le preguntó cómo el asunto de hombres en relaciones sexuales con hombres podía ser descartado como un factor en el brote actual en el continente si su agencia dice que no tiene estadísticas sobre ello.

No es un factor aquí, dijo. Y, francamente, no quiero hacerlo un asunto porque tenemos brotes serios que manejar y no quiero entrar en una discusión que nos distraiga.

Aunque la viruela símica ha sido endémica de partes de ífrica, mayormente se transmite de animales a personas y usualmente no se ha diseminado lejos del continente.

Ogwell dijo que las autoridades de salud en ífrica han colectado datos sobre la viruela símica desde 1970 y que los hombres en relaciones homosexuales nunca han sido un asunto significativo. Dijo que los impulsores de este brote son tradicionales, incluyendo contacto estrecho en espacios confinados y vivir en comunidades en contacto con animales que tienen el virus.

Una forma más letal de viruela símica se está diseminando en ífrica. El continente tiene más de 2.800 casos confirmados y presuntos en 11 países este año, incluyendo 103 muertes.