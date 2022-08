Talibán dice que desconocía el paradero de líder de Al Qaeda

El Talibán rompió su silencio el jueves, días después de que un ataque de dron estadounidense matara al líder de Al Qaeda en la capital de Afganistán, para reconocer la muerte y prometer una investigación.

La muerte de Ayman al-Zawahri en el balcón de un piso franco de Kabul el domingo ha tensado aún más las relaciones entre el Talibán y Occidente, justo cuando el país había pedido efectivo con urgencia para gestionar la debacle económica registrada tras la retirada estadounidense hace un año.

El gobierno y los líderes no estaban al tanto de lo que se está informando, dijo a The Associated Press en un mensaje de texto Suhail Shaheen, líder de la oficina política del grupo en Doha, Qatar.

Sin embargo, esa afirmación choca de frente con lo que han dicho las autoridades estadounidenses sobre el ataque. Afirman que Al-Zawhari se alojaba en la casa de un importante asesor del destacado líder talibán Sirajuddin Haqqaani. Haqqani es el número dos del Talibán, sirve como ministro del Interior en el gobierno y lidera la red Haqqani, una influyente facción del movimiento.

El Talibán había prometido en el Acuerdo de Doha, firmado con Estados Unidos en 2020, que no albergaría a miembros de Al Qaeda ni a personas que quisieran atacar Estados Unidos.

Ya hay una investigación en marcha para determinar la veracidad de la afirmación. Los líderes celebran reuniones constantes en este sentido. Los hallazgos se compartirán con todo, añadió Shaheen.

El ataque del domingo por la mañana remeció Shirpur, que fuera un barrio de edificios históricos arrasados en 2003 para dejar espacio a viviendas de lujo para miembros del gobierno afgano con apoyo occidental y organizaciones internacionales de ayuda. Tras la retirada estadounidense en agosto de 2021, talibanes de alto rango se instalaron en algunas de las viviendas abandonadas allí.

La red Haqqani es un grupo insurgente islámico afgano formado en torno a la familia del mismo nombre. En la década de 1980 combatió a las fuerza soviéticas, y durante los últimos 20 años se enfrentó a las tropas de la OTAN liderados por Estados Unidos y al antiguo gobierno afgano. El gobierno estadounidense mantiene una recompensa de 10 millones de dólares por Sirajuddin Haqqani por sus ataques contra civiles afganos y tropas estadounidenses.

Pero los Haqqani, de la provincia oriental de Khost, tienen rivales dentro de la cúpula talibán, en especial de las provincias sureñas de Helmand y Kandahar. Algunos creen que Sirajuddin Haqqani quiere más poder. Otros líderes talibanes se han opuesto a los ataques de los Haqqani contra civiles en Kabul y otros lugares durante la insurgencia.

En el primer semestre de 2022, Al-Zawahri apeló cada vez más a sus seguidores con mensajes en video y de audio, en los que aseguraba que Al Qaeda podría competir con el grupo Estado Islámico en el liderazgo de un movimiento global, según un reporte del Equipo de Monitoreo de Sanciones y Apoyo Analítico de Naciones Unidas.