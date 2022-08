Incendio destruye poblado del norte de California

Hace una semana, la pintoresca comunidad de Klamath River, en el norte de California, tenía unos 200 habitantes y contaba con un centro comunitario, una oficina de correos y una tienda de alimentos en una esquina. Ahora, después de que un incendio forestal arrasara con la región cerca de la frontera con el estado de Oregon, cuatro personas han muerto y la tienda es uno de los pocos edificios que no han quedado reducidos a cenizas.

En un centro de evacuación el miércoles, Bill Simms dijo que tres de las cuatro víctimas eran sus vecinos. Dos eran un matrimonio que vivía en la carretera.

No me pongo sentimental sobre los objetos y las cosas materiales, declaró Simms. Pero cuando uno se entera que mis vecinos de al lado han muerto... eso me pone un poco sensible.

El jubilado, de 65 años de edad, compró su propiedad hace seis años para que fuese una segunda casa con acceso a la caza y la pesca. Dijo que Klamath River es un lugar que atrae a la gente porque puede tener privacidad y disfrutar de la naturaleza.

Volvió para revisar su propiedad el martes y descubrió que estaba destruida.

"La casa, la casa de huéspedes y la casa rodante habían desaparecido. Es sólo tierra desolada, una devastación, dijo Simms. Encontró el cuerpo de uno de sus dos gatos, que enterró. El otro gato sigue desaparecido. Pudo llevarse a sus dos perros al refugio.

El incendio McKinney se desató el viernes y el miércoles seguía fuera de control, a pesar de los avances de los bomberos, que aprovecharon la lluvia de las tormentas eléctricas y la disminución de las temperaturas.

Pero incluso las lluvias trajeron problemas. Los aguaceros hicieron que aumentara el nivel del agua en los ríos y arroyos, y un contratista privado en una camioneta pickup que estaba ayudando en la lucha contra el fuego resultó herido cuando un puente cedió y arrastró el vehículo, dijo Courtney Kreider, vocera de la policía del condado Siskiyou. El contratista fue hospitalizado con lesiones que no ponen en peligro su vida, agregó.

Varios miles de personas permanecen bajo órdenes de evacuación, y más de 100 edificios, desde casas hasta cobertizos, se han quemado. La identificación de las cuatro personas fallecidas podría llevar varios días, señaló Kreider.

El incendio ha quemado cerca de 233 kilómetros cuadrados (90 millas cuadradas) y es el mayor en California en lo que va del año. Se desconoce cómo comenzó.

Weber informó en Los íngeles. Los periodistas de The Associated Press Amy Hanson en Helena, Montana; Margery Beck en Omaha, Nebraska, y Keith Ridler en Boise, Idaho, contribuyeron a este despacho.