Warner Bros. descarta por completo estreno de "Batgirl"

En una movida sumamente inusual que sacudió a Hollywood, Warner Bros. canceló el estreno de Batgirl planeado para HBO Max, descartando por completo la película de 90 millones de dólares a medida que reformula su enfoque en el streaming y las películas de DC Comics.

El estudio finalmente decidió que Batgirl, que estaba casi terminada, no merecía debutar ni en streaming ni en cines. En su lugar, optó por descartar por completo la película protagonizada por la estrella de In the Heights ("En el barrio") Leslie Grace como Batichica y coprotagonizada por Michael Keaton (en su regreso como Batman), J.K. Simmons y Brendan Fraser. La cinta, cuya producción terminó en abril, fue dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah.

La decisión de Warner Bros., sin ningún paralelo obvio en la historia de Hollywood, conmocionó a la industria. Cuando una película de gran presupuesto no cumple con las expectativas de un estudio, generalmente se vende o se descarta en silencio con poca fanfarria. Batgirl, que recibió luz verde antes de la fusión de WarnerMedia con Discovery Inc., simplemente no verá la luz del día.

La decisión de no lanzar ˜Batgirl™ refleja el cambio estratégico de nuestro liderazgo en relación con el universo DC y HBO Max, dijo un portavoz de Warner Bros. en un comunicado, y agregó que Leslie Grace es una actriz increíblemente talentosa y esta decisión no es un reflejo de su actuación.

Los directores se enteraron de la decisión del estudio poco antes de que la noticia saliera a la luz el martes por la noche. Una primera versión de Batgirl había sido sometida recientemente a una proyección de prueba. Y si bien sus puntajes no fueron buenos, los resultados deficientes de las pruebas no son raros para los estrenos de DC de Warner Bros., como tampoco lo es el drama de posproducción. Zack Snyder™s Justice League ("La Liga de la Justicia de Zack Snyder") fue reeditada y filmada nuevamente por Joss Whedon antes de que una campaña de fanáticos condujera al eventual estreno en HBO Max de la versión de Snyder. La mal reseñada Suicide Squad (Escuadrón Suicida) de 2016 fue seguida en 2021 por la similarmente titulada The Suicide Squad ("El Escuadrón Suicida") de James Gunn.

Estamos tristes y conmocionados por la noticia. Todavía no podemos creerlo, dijeron El Arbi y Fallah en un comunicado el miércoles. Como directores, es fundamental que nuestro trabajo se muestre al público, y aunque la película estaba lejos de estar terminada, deseamos que los fans de todo el mundo hubieran tenido la oportunidad de ver y acoger la película final por sí mismos. Tal vez algún día lo hagan insha™Allah (si Dios quiere).

Los directores firmaron su declaración, publicada en Instagram, Batgirl For Life (Batichica de por vida).

Bajo la dirección del nuevo director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, Warner Bros. está cambiando la estrategia en los estrenos de películas y recortando costos. Bajo el anterior director ejecutivo Jason Kilar, y en parte como respuesta a la pandemia, el estudio implementó estrenos simultáneos en múltiples plataformas en 2021, lanzando películas en cines y HBO Max. Otras cintas, como Batgirl, se han producido únicamente para HBO Max.

Este año, Warner Bros. ha retomado los estrenos exclusivos en cines durante al menos 45 días antes de enviar las películas a HBO Max. Si bien Batgirl no es tan costosa como muchas cintas de superhéroes, que generalmente cuestan entre 150 y 200 millones de dólares, es una película de mayor presupuesto para un título de HBO Max. Zaslav ha sostenido que las películas de mayor presupuesto se benefician más con un estreno en cines. Sin embargo, comercializar una película como Batgirl para ese tipo de lanzamiento requeriría decenas de millones de dólares más. Warner Bros. Discovery está listo para informar sus ganancias del segundo trimestre el jueves.

Warner Bros. también canceló Scoob!: Holiday Haunt, una secuela casi lista de Scoob! de 2020. El productor y guionista Tony Cervone confirmó en una publicación en Instagram el martes que la película también fue engavetada.

Sí, me temo que esto es cierto, escribió Cervone. La película está prácticamente terminada y resultó hermosa. Estoy más que desconsolado.

La cancelación de Batgirl se produce mientras Warner Bros. intenta renovar sus operaciones de DC Films. Si bien The Batman a principios de este año tuvo un buen desempeño, con una recaudación de 770,8 millones de dólares en la taquilla, los estrenos de DC de Warner han sido erráticos y han estado plagados de polémica. The Flash, cuyo estreno está previsto para junio próximo, es protagonizada por Ezra Miller, quien ha sido arrestado dos veces este año en Hawái, en un caso de alteración del orden público y bajo sospecha de agresión.

Warner Bros. espera reorganizar y restablecer su cartera de DC, haciéndola más grande, no más pequeña con su rival Marvel. En última instancia, Batgirl no se ajustaba a esos planes.