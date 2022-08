Warner Bros. descarta por completo estreno de "Batgirl"

Warner Bros. canceló el estreno de Batgirl planeado para HBO Max, según una persona relacionada con la película de 90 millones de dólares que no estaba autorizada a hablar públicamente al respecto.

La decisión fue muy inusual para un filme de tan alto perfil y presupuesto. Pero el estudio finalmente decidió que Batgirl no merecía debutar ni en streaming ni en cines, y en su lugar optó por descartar por completo la película protagonizada por la estrella de In the Heights ("En el barrio") Leslie Grace como Batichica, junto a Michael Keaton (en su regreso como Batman), J.K. Simmons y Brendan Fraser. La cinta fue dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah.

Bajo la dirección del nuevo director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, Warner Bros. está cambiando la estrategia en los estrenos de películas y recortando costos. Bajo el anterior director ejecutivo Jason Kilar, y en parte como respuesta a la pandemia, el estudio implementó estrenos simultáneos en múltiples plataformas en 2021, lanzando películas en cines y HBO Max. Otras cintas, como Batgirl, se han producido únicamente para HBO Max.

Este año, Warner Bros. ha retomado los estrenos exclusivos en cines durante al menos 45 días antes de enviar las películas a HBO Max. Si bien Batgirl no es tan costosa como muchas cintas de superhéroes, que generalmente cuestan entre 150 y 200 millones de dólares, es una película de mayor presupuesto para un título de HBO Max. Zaslav ha sostenido que las películas de mayor presupuesto se benefician más con un estreno en cines. Sin embargo, comercializar una película como Batgirl para ese tipo de lanzamiento requeriría decenas de millones de dólares más. Warner Bros. Discovery está listo para informar sus ganancias del segundo trimestre el jueves.

Representantes de Warner Bros. y Warner Bros. Discovery se negaron a hacer declaraciones. Los planes de Batgirl fueron reportados primero por el New York Post.

Warner Bros. también canceló Scoob!: Holiday Haunt, una secuela casi lista de Scoob! de 2020. El productor y guionista Tony Cervone confirmó en una publicación en Instagram el martes que la película también fue engavetada.

Sí, me temo que esto es cierto, escribió Cervone. La película está prácticamente terminada y resultó hermosa. Estoy más que desconsolado.

La cancelación de Batgirl se produce mientras Warner Bros. intenta renovar sus operaciones de DC Films. Si bien The Batman a principios de este año tuvo un buen desempeño, con una recaudación de 770,8 millones de dólares en la taquilla, los estrenos de DC de Warner han sido erráticos y han estado plagados de polémica. The Flash, cuyo estreno está previsto para junio próximo, es protagonizada por Ezra Miller, quien ha sido arrestado dos veces este año en Hawái, en un caso de alteración del orden público y bajo sospecha de agresión.

Warner Bros. espera reorganizar y restablecer su cartera de DC, haciéndola más grande, no más pequeña con su rival Marvel. En última instancia, Batgirl no se ajustaba a esos planes.