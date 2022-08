Productora Janet Yang presidirá la Academia de Hollywood

La productora Janet Yang fue elegida presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, anunció el martes la junta de gobernadores del grupo, convirtiéndola en la primera estadounidense de origen asiático que dirija la academia de Hollywood.

La productora de 66 años, cuyos créditos incluyen The Joy Luck Club ("El club de la buena estrella") y The People vs. Larry Flynt ("Larry Flint: El nombre del escándalo"), pasa a ser la cuarta mujer que lidera la organización que otorga los Oscar. Elegida por la junta de 54 miembros de la academia, sucede al presidente saliente David Rubin, el veterano director de casting que se retira después de tres años debido a los límites de mandato.

Junto con el director ejecutivo de la academia Bill Kramer, el exdirector del Museo de la Academia que fue nombrado para el cargo en junio, Yang tendrá la tarea de guiar a la academia a través de la evolución continua en la industria cinematográfica y de estabilizar los Premios de la Academia, que en los últimos años se han visto afectados por el escándalo y la caída de los índices de audiencia.

Hija de inmigrantes chinos nacida en Queens, Nueva York, Yang ha sido durante años una figura importante en la comunidad asiática-estadounidense de Hollywood. Ha servido en la junta de gobernadores de la academia desde 2019 como una de tres gobernadores generales que se agregaron luego del escándalo #OscarsSoWhite (#OscarsTanBlancos) para ayudar a impulsar la inclusión en la academia de cine.

La productora ejecutiva de la cinta animada de 2020 nominada al Oscar Over the Moon ("Más allá de la Luna") es solo la segunda persona de color que preside la academia, después de Cheryl Boone Isaacs. También copreside el Asian Affinity Group de la academia.

Janet es una líder tremendamente dedicada y estratégica que tiene un increíble historial de servicio en la academia, dijo Kramer en un comunicado. Ha sido fundamental en el lanzamiento y la elevación de varias iniciativas académicas sobre reclutamiento de miembros, gobernanza y equidad, diversidad e inclusión.

Después de varios años de ratings decrecientes, la emisión de los Oscar del pasado marzo atrajo a una audiencia mayor que la de 2021, pero sus 16,6 millones de espectadores siguieron siendo la segunda cifra más baja registrada. La transmisión, por supuesto, se vio empañada por la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock en el escenario. Desde entonces, Smith renunció a su membresía en la academia y se le prohibió asistir a cualquier evento de la academia durante la próxima década.