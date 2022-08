Congreso argentino habilita a Massa para asumir en Economía

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el martes la renuncia de su titular Sergio Massa y lo habilitó para asumir como nuevo ministro de Economía, el tercero que ocupa ese cargo en un mes.

El presidente Alberto Fernández designó el jueves pasado a Massa responsable de la política económica del país sudamericano como parte de una profunda reestructuración del gobierno para enfrentar una crisis que se agudizó en las últimas semanas tras la disparada de la cotización del dólar en el mercado informal.

Para poder asumir, la Cámara baja debía primero aprobar su dimisión como autoridad parlamentaria. Si bien el nuevo ministro tenía la opción de pedir licencia como diputado, Massa también renunció a su banca.

Quiero agradecer a cada diputada y diputada. Este lugar me enseñó a escuchar mucho más que hablar, aprender a tolerar, a convivir en la diferencia, intentar hasta el último instante, muchas veces con resultado positivo otras negativo, a buscar acuerdos, dijo Massa en su despedida antes de la votación a mano alzada.

Massa, un peronista de centro, es uno de los fundadores del gobernante Frente de Todos junto al presidente Fernández y la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Asumió como diputado nacional en diciembre de 2019 y se desempeñaba desde entonces como titular de la Cámara.

En la misma sesión en la que la Cámara de Diputados aprobó la renuncia de Massa fue designada como nueva titular del cuerpo la legisladora oficialista Cecilia Moreau, la primera mujer con esa misión en la historia del país. La principal fuerza de la oposición, Juntos por el Cambio, se abstuvo.

Tengo una responsabilidad adicional por ser mujer, me genera un orgullo extra. Pero no se confundan. No voy a gobernar con mis hormonas sino con mi cabeza, mi corazón militante y mis convicciones políticas, dijo Moreau.

Argentina tiene a partir de ahora la particularidad de un Parlamento conducido por mujeres ya que la vicepresidenta Fernández de Kirchner es también titular del Senado.

A diferencia de sus inmediatos antecesores en Economía ”Martín Guzmán y Silvina Batakis”, Massa concentrará mayor poder ya que tendrá bajo su influencia los ex ministerios de Agricultura y Producción. También será responsable de relaciones con los organismos internacionales de crédito.

El presidente Fernández le tomará juramente a Massa, de 50 años, el miércoles en Casa de Gobierno.