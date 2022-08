EEUU critica retórica de China por visita de Pelosi a Taiwán

citaron fuentes no identificadas según las cuales Pelosi llegaría a Taipéi después de visitar Malasia y pasaría la noche allí.

Las conversaciones sobre esta visita han desatado la furia de China, que considera a Taiwán como su propio territorio y ha advertido repetidamente sobre las graves consecuencias que tendría el supuesto viaje.

Si Pelosi insiste en visitar Taiwán, China tomará medidas firmes y decididas para defender su soberanía e integridad territorial, dijo en Beijing el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, sin dar detalles.

El que juega con fuego se quema, dijo Zhao. Queremos advertir una vez más a Estados Unidos que estamos totalmente preparados para cualquier eventualidad y que el EPL nunca se quedará de brazos cruzados, aseveró, utilizando las siglas del Ejército Popular de Liberación, el ejército de China.

El presidente chino Xi Jinping también advirtió a Estados Unidos que no se entrometiera en las relaciones de Beijing con la isla en una llamada telefónica la semana pasada con el presidente Joe Biden.

Ng informó desde Kuala Lumpur y Soo desde Hong Kong. Los periodistas de The Associated Press Huizhong Wu en Taipéi, Taiwán, Kim Hyung-jin en Seúl, Corea del Sur, y Lolita C. Baldor, Josh Boak y Matthew Lee en Washington contribuyeron a este despacho.