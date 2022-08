Esta semana llegan "Sandman" y serie de los Rolling Stones

Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

CINE

” Ron Howard, un maestro haciendo dramas extraídos de titulares, aborda la fascinante historia del rescate de 2018 de un equipo de fútbol de la cueva de Tham Luang en la película Thirteen Lives ("13 vidas"), que se estrena en Prime Video el viernes. Colin Farrell y Viggo Mortensen interpretan a los buceadores ingleses que viajan a Tailandia para ayudar en la imposible misión de rescate. La película se encarga de presentar una imagen holística de todos los componentes dispares que se unieron para que el rescate fuera un éxito, incluida la ayuda de las fuerzas de élite de la Marina tailandesa, expertos en cuevas y agua, y granjeros cercanos. Al igual que en "Apollo 13" ("Apolo 13"), poco importa que ya sepamos el final: Howard ofrece un viaje emocionante lleno de suspenso.

” Rebecca Hall interpreta a la madre soltera de una adolescente cuya vida ajetreada da un vuelco cuando una figura de su pasado, interpretada por Tim Roth, regresa en Resurrection", llevándose consigo los horrores de su pasado. La película del guionista y director Andrew Seman causó sensación en el Festival de Cine de Sundance a principios de año y estará disponible para la renta el viernes en IFC. Al igual que con el inquietante giro de Hall en The Night House ("La casa oscura"), su actuación en este diabólico thriller psicológico promete profundizar en la psique del espectador.

” Lindsey Bahr

MÚSICA

” Han pasado cinco años desde que Calvin Harris lanzó su increíble Funk Wav Bounces Vol. 1, y finalmente esta semana llega el Vol. 2. Probablemente ya hayas escuchado Potion con Dua Lipa y Young Thug, parte de una lista de colaboraciones asombrosa que incluye a 21 Savage, Stefflon Don, Chlí¶e, Charlie Puth, Pusha T, Shenseea, Tinashe, Normani, Lil Durk, Halsey, Offset, 6lack, Justin Timberlake, Coi Leray, Busta Rhymes, Donae™O, Latto, Pharrell, Swae Lee, Jorja Smith y Snoop Dogg. Un viaje a la era del disco antes del lanzamiento del viernes de Funk Wav Bounces Vol. 2 es Stay With Me, con Timberlake, Halsey y Pharrell haciendo equipo.

” El astro emergente del country Travis Denning tiene un EP de seis canciones que muestra mucho de su estilo. Might As Well Be Me incluye la dulcemente rockera Buy a Girl a Drink, la balada She™s On It y la juguetona Don™t Give a Truck. Originario de Warner Robins, Georgia, Denning celebró su primer No. 1 con el sencillo After A Few y llamó la atención con su sencillo debut David Ashley Parker From Powder Springs que figuró en el Top 40. Actualmente está de gira con Dierks Bentley y se unirá a Jake Owen en un tour más adelante este año.

” T Bone Burnett regresa para la segunda entrega de su proyecto The Invisible Light, una fusión de música trance, electrónica, folk, tribal y global. La primera entrega de la trilogía, The Invisible Light: Acoustic Space, se lanzó en 2019, y este viernes llega The Invisible Light: Spells. Burnett se asoció una vez más con Jay Bellerose y Keefus Ciancia. Los sencillos del álbum de nueve cortes incluyen el raro tema hablado Realities.com y el cautivador y conmovedor I™m Beginning a New Life.

” Mark Kennedy

TELEVISIí“N

” Directo de la Comic-Con de San Diego llega The Sandman ("Sandman"). Neil Gaiman, quien escribió la aclamada serie de novelas gráficas publicada por DC Comics, desarrolló y es productor ejecutivo de la serie de 10 episodios que se estrena el viernes en Netflix. Tom Sturridge interpreta al personaje principal, que es el centro de control de los sueños para todos hasta que es capturado y encarcelado durante un siglo y más. Su misión: viajar a través de los mundos y el tiempo para reparar daños. El extenso y ecléctico elenco incluye a Boyd Holbrook, Patton Oswalt, Jenna Coleman, David Thewlis, Stephen Fry, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar y Joely Richardson.

” La serie documental de cuatro partes My Life as a Rolling Stone adopta un enfoque individual de los miembros de la banda: Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y el difunto Charlie Watts. Cada uno es el tema de una película de una hora basada en entrevistas nuevas y de archivo y en imágenes inéditas para crear retratos íntimos de los artistas. También rastrean cómo se unieron para crear música atemporal. El capítulo sobre Watts, quien murió en agosto de 2021 a los 80 años, incluye homenajes de sus compañeros y colegas. La serie debuta el domingo a las 9 p.m. de Nueva York (0100 GMT del lunes) en el canal Epix con la historia de Jagger, y continúa cada domingo con un nuevo episodio hasta el 28 de agosto.

” Lynn Elber