Fallece Nichelle Nichols, la teniente Uhura en "Star Trek"

Nichelle Nichols, quien rompió barreras para las mujeres de raza negra en Hollywood cuando interpretó a la teniente Ntoya Uhura en la serie original de Star Trek, ha fallecido a los 89 años.

Su hijo Kyle Johnson informó que Nichols murió el sábado en Silver City, Nuevo México.

Anoche, mi madre, Nichelle Nichols, sucumbió a causas naturales y falleció. Sin embargo, su luz, al igual que las antiguas galaxias que se ven ahora por primera vez, permanecerá para que nosotros y las futuras generaciones la disfrutemos, aprendamos de ella y nos inspiremos, escribió Johnson en la cuenta de la actriz en Facebook el domingo. La suya fue una vida bien vivida y, como tal, un modelo para todos nosotros.

Su papel de la teniente Uhura en la serie de 1966-69 le valió a Nichols una posición de honor de por vida entre los férreos fanáticos del programa, conocidos como Trekkers y Trekkies. También le granjeó elogios por romper los estereotipos que habían limitado a las mujeres de raza negra a papeles de sirvientes, e incluyó un beso interracial en pantalla con el coprotagonista William Shatner, algo inédito para la época.

A menudo recordaba que el reverendo Martin Luther King Jr. era un fan de la serie y elogiaba su papel y la animaba personalmente a seguir en ella.

Tendré más que decir sobre la pionera e incomparable Nichelle Nichols, quien compartió con nosotros el puente de mando como la teniente Uhura del USS Enterprise, y quien murió este día a los 89 años de edad, escribió su colega George Takei en Twitter. Por hoy, mi corazón está dolido y mis ojos brillan como las estrellas entre las que ahora descansas, mi queridísima amiga.

Takei interpretó a Sulu en la serie original de Star Trek junto a Nichols. Pero su muerte se sintió mucho más allá de sus coprotagonistas, y muchos otros en el mundo de Star Trek" también tuitearon sus condolencias.

Celia Rose Gooding, quien actualmente interpreta a Uhura en Star Trek: Strange New Worlds, tuiteó que Nichols nos abrió espacios a tantos de nosotros. Fue un recordatorio no sólo de que podemos alcanzar las estrellas, sino que nuestra influencia es esencial para la supervivencia de ellas. Ella no generó controversias que llevaran al cambio, sino que construyó el camino al cambio".

Kate Mulgrew, quien participó en Star Trek: Voyager, tuiteó: Nichelle Nichols fue La Primera. Fue una pionera que navegó una senda muy difícil con agallas, elegancia y un fuego maravilloso que difícilmente volveremos a ver.

Al igual que otros miembros del reparto original, Nichols también apareció en seis películas derivadas de la serie, empezando en 1979 con Star Trek: The Motion Picture, y frecuentó las convenciones de aficionados. También trabajó durante muchos años como reclutadora de la NASA, ayudando a incorporar minorías y mujeres al cuerpo de astronautas.

Más recientemente, tuvo un papel recurrente en la serie de televisión Heroes, interpretando a la tía abuela de un joven con poderes místicos.

La serie original de Star Trek se estrenó el 8 de septiembre de 1966 en NBC. Su reparto multicultural y multirracial fue el mensaje del creador de la serie, Gene Roddenberry, a los espectadores de que en un futuro lejano, el siglo XXIII, la diversidad entre los seres humanos sería aceptada por completo.

La exreportera de The Associated Press Polly Anderson contribuyó material biográfico a este despacho.