Ataque con dron impacta cuartel de flota rusa en Mar Negro

Un pequeño dispositivo explosivo llevado por un dron de fabricación casera estalló el domingo en el cuartel de la flota rusa en el Mar Negro, en la península de Crimea, dejando seis heridos y obligando a cancelar las ceremonias allí en honor de la Armada de Rusia, informaron las autoridades.

Mientras tanto, uno de los hombres más acaudalados de Ucrania, Oleksiy Vadatursky, comerciante de granos, murió en lo que las autoridades ucranianas dijeron fue un ataque de precisión con misiles rusos dirigidos a su residencia.

Nadie se atribuyó de momento la explosión del dron en un patio de la sede de la Armada en la ciudad de Sebastopol. Pero el ataque, aparentemente improvisado y de baja magnitud, deja entrever la posibilidad de que fuese obra de insurgentes ucranianos que intentan expulsar a las fuerzas rusas.

Una legisladora rusa de Crimea, Olga Kovitidi, dijo a la agencia de noticias estatal rusa RIA-Novosti que el dron fue lanzado desde la misma Sebastopol, y señaló que está siendo considerado un acto terrorista, según la agencia.

Las autoridades de Crimea elevaron el nivel de amenaza terrorista para la región a amarillo, el segundo más alto.

Sebastopol, que Rusia se anexó junto con el resto de Crimea en 2014, está a unos 170 kilómetros (100 millas) al sur del territorio ucraniano. Las fuerzas rusas controlan buena parte de la zona ucraniana adyacente al Mar Negro.

El servicio de prensa de la Flota del Mar Negro indicó que el dron parecía de fabricación casera y el dispositivo explosivo era de bajo poder. El alcalde de Sebastopol, Mijaíl Razvozhaev, dijo que seis personas resultaron heridas. La ciudad canceló las ceremonias por el Día de la Armada de Rusia.

La Armada de Ucrania y un asesor del presidente Volodymyr Zelenskyy dijeron que el ataque con drones puso en evidencia la debilidad de las defensas aéreas rusas.

¿Acaso los invasores reconocieron la impotencia de su sistema antiaéreo? ¿O su impotencia enfrente de los guerrilleros de Crimea?, preguntó Oleksiy Arestovich en Telegram.

Si Ucrania puede llevar a cabo este tipo de ataques, dijo, entonces "la destrucción del puente de Crimea en este tipo de situaciones ya no suena poco realista, una referencia al tramo que construyó Rusia para conectar a Crimea con su territorio continental después de la anexión.

En otras partes de Ucrania, el alcalde de la ciudad portuaria de Mykolaiv, Vitaliy Kim, dijo que Vadatursky, uno de los hombres más ricos del país, y su esposa Raisa murieron en un ataque de artillería rusa. El millonario encabezaba un negocio de producción y exportación de granos.

Otro asesor presidencial, Mykhailo Podolyak, dijo que Vadatursky fue atacado específicamente.

No fue un accidente, sino un asesinato premeditado bien pensado y organizado. Vadatursky era uno de los mayores agricultores del país, una persona clave en la región y un importante empleador. Que el impacto exacto de un cohete no fue sólo en una casa, sino en un ala específica, el dormitorio, no deja dudas sobre la forma en que se apuntó y calibró el ataque", dijo.

La empresa de Vadatursky, Nibulon, incluye una flota de barcos para enviar granos al extranjero.

En Sumy, una región del norte de Ucrania cerca de la frontera con Rusia, ataques de artillería rusa mataron a una persona, indicó el gobierno regional. Además, tres personas fallecieron en una ofensiva en las últimas 24 horas en la región de Donetsk, que está en parte bajo el control de fuerzas separatistas prorrusas, indicó el gobernador local, Pavlo Kyrylenko.

Podolyak dijo en Twitter que las imágenes de la prisión en la que al menos 53 prisioneros de guerra ucranianos murieron el viernes en una explosión indicaban que el estallido provino del interior de las instalaciones en Olenivka, que se encuentra bajo control ruso.