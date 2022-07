Expertos: vacunas contra la viruela repiten patrón de COVID

declinó especificar a cuáles países va a distribuir las dosis.

Hall dijo que Estados Unidos no ha hecho ninguna otra promesa de compartir vacunas. Estados Unidos hasta ahora ha hecho el mayor pedido de dosis, con unos 13 millones reservadas, aunque solamente 1,4 millones han sido entregadas.

Algunos funcionarios africanos dijeron que sería sabio almacenar algunas dosis en el continente, especialmente dadas las dificultades que los países occidentales estaban teniendo para frenar la viruela símica.

Realmente no pensé que se diseminaría muy lejos porque la viruela símica no se disemina como el COVID, explicó Salim Abdool Karim, epidemiólogo de la Universidad KwaZulu-Natal en Sudáfrica. ífrica debería procurar algunas vacunas en caso de que las necesitemos, pero debemos priorizar diagnósticos y monitoreo para saber a quién apuntar, agregó. Normalmente, uno puede adelantarse a una enfermedad como la viruela símica, pero me preocupa que el número de casos nuevos no ha bajado aún.

La doctora Ingrid Katz, experta de Salud Global en la Universidad de Harvard, dijo que las epidemias de viruela símica eran potencialmente manejables si las limitadas vacunas eran distribuidas adecuadamente. Ella cree que aún es posible evitar que la enfermedad se convierta en una pandemia, pero dijo: necesitamos que ser sensatos en nuestras estrategias de prevención y rápidos en nuestra respuesta.

En España, que tiene el mayor brote en Europa, la demanda de vacunas excede ampliamente a los suministros.

Hay una gran brecha entre el número de vacunas que tenemos disponibles y las personas que pudieran beneficiarse, dijo Pep Coll, director médico de un centro de salud en Barcelona que estaba realizando inoculaciones esta semana.

Daniel Rofin, de 41 años, estaba muy feliz de que se le hubiera ofrecido una dosis recientemente. Dijo que decidió vacunarse por las mismas razones que se inmunizó contra el COVID-19.

Me siento seguro de que es una manera de frenar la diseminación, afirmó. Los hombres gays somos un grupo en riesgo.

Los periodistas de The Associated Press Joseph Wilson y Renata Brito en Barcelona, Chris Megerian en Washington y Cara Anna en Nairobi, Kenia, contribuyeron a este reportaje.