Tiago PZK arranca gira mundial con 2 llenos totales

más tarde descubrió a intérpretes pop como Justin Bieber y se dio a la tarea de aprender también de ellos.

Dije, ˜quiero entonar, quiero empezar a entrenar mi oído, quiero cantar, tener vibrato™, recordó desde Buenos Aires, y lo hizo todo de manera autodidacta. Fui entrenándome yo solo hasta que me sentí con el nivel como para decir ˜OK, me dedico 100% a la música™. Ahí fue que me encerré un año y todo cambió. Cambió mi vida 100% a partir de eso.

La fama, reconoció, le llegó abruptamente y temprano, pero confía en que tiene la madurez suficiente para afrontarla: ha sido el hombre de la casa desde que sus padres se separaron cuando tenía 15 años; Sola, de hecho, es sobre una sobreviviente de violencia doméstica y está dedicada a su progenitora.

Ya la vida de por sí me acostumbró a crecer a las patadas, dijo Tiago. Cuando mis padres se separan, nosotros nos quedamos sin casa y éramos mi hermana, mi mamá y yo, y yo pasé a ser el padre de la familia. La vida ya me obligó a crecer rápido, a tomar decisiones, a entender y madurar un montón de cosas de una manera súper rápida.

Creo que justamente ese proceso que tuve que pasar fue una prueba para que hoy esté viviendo lo que estoy viviendo, porque hay que estar preparado también para llevar un estilo de vida donde ya no podés hacer las cosas cotidianas de poder salir a un parque tranquilo, de poder ir a comer a un bar, continuó. Es difícil, pero... me fui amoldando como un camaleón. Parte del proceso es decir ˜OK, tengo que adaptarme a esto porque este es mi sueño y esto es lo que quiero™. Y este no es mi techo, yo quiero llegar mucho más alto.

Tiago, cuyos hits más recientes también incluyen Nos comemos con Ozuna, con un video que suma casi 34 millones de vistas en YouTube desde su lanzamiento a principios de junio, le atribuye todo su éxito a su madre, quien lo sigue apoyando y le ayuda a mantener los pies sobre la tierra.

Si ella en ese momento que yo le dije ˜che, ma, quiero dejar la escuela™ me decía que no, nada de esto iba a pasar, concluyó.

