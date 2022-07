Corte de Ecuador cambia medida de prisión a gobernador

Una corte provincial de Ecuador dispuso la liberación del prefecto-gobernador de la provincia de Cotopaxi, en el centro andino del país, a cambio de medidas sustitutivas tras ser detenido el jueves como parte de investigaciones que lo vinculan con presunta corrupción y delincuencia organizada.

En su cuenta de Twitter la Fiscalía informó que la presidencia de la Corte de Cotopaxi decretó la prohibición de salida del país y la presentación periódica en ese organismo de Jorge Guamán. Otras ocho personas, entre contratistas y funcionarios públicos mencionados en las investigaciones, seguirán en prisión.

En su primera reacción pública ante lo ocurrido, Guamán, en declaraciones a periodistas, no negó abiertamente las acusaciones de la Fiscalía y aseveró que va a preparar, argumentar y enfrentar su defensa ante el sistema judicial que ahora tiene que demostrar sus afirmaciones.

El caso de Guamán, de 57 años, ha generado interés en el país andino. Este gobernador es una de las máximas autoridades de elección popular que llegó en representación del partido indígena Pachakutik, del cual fue coordinador nacional. También se desempeñó como legislador entre 2003-2007 y como presidente en la década de los años 90 de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas, que impulsó un paro nacional que paralizó virtualmente el país durante tres semanas en junio en demanda de la reducción del precio de los combustibles, entre otras exigencias.

Pachakutik fue el partido que postuló al candidato indígena Yaku Pérez en los pasados comicios presidenciales ecuatorianos, en los que se impuso el banquero de derecha Guillermo Lasso al derrotar en segunda vuelta a su contrincante Andrés Arauz.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza, en declaraciones a periodistas aseguró el viernes que se debe determinar si el funcionario cometió o no algún delito y que no debe aplicarse la "justicia selectiva. Agregó, sin embargo, que no toleraremos ningún acto de corrupción venga de donde venga.

El comandante de policía, Fausto Salinas, había informado que la detención de Guamán se produjo luego de un seguimiento de más de un año a las actividades irregulares de esa autoridad provincial, posesionado en el cargo para un período de cuatro años en mayo del 2019.

Ni el partido de los indígenas, Pachakutik, por el cual Guamán fue elegido a esa dignidad, ni la Confederación de Nacionalidades Indígenas, a la cual pertenece, se han pronunciado de momento acerca de este caso, considerado uno de los más graves de presunta corrupción entre sus más altos cuadros.

Lourdes Tibán, ex legisladora por Pachakituk, en su cuenta de Twitter exhortó a la Fiscalía a que haga una investigación técnica y objetiva.