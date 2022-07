Manganiello resuelve misterio familiar en programa de PBS

Joe Manganiello se maravilló al conocer algunos viejos misterios de su familia que investigadores del programa Finding Your Roots de PBS develaron a través de su ADN, incluida una revelación sobre el abuelo paterno del actor.

Fue tan sorprendente que el presentador Henry Louis Gates Jr. tuvo que llamarlo a darle la noticia para que no se enterara de golpe durante la grabación.

Mi familia y yo teníamos un grupo de apuestas sobre lo que era, como ¿qué es tan malo que no puedes anunciarlo en el episodio?, dijo Manganiello, esposo de la actriz colombiana Sofía Vergara, en un encuentro con críticos de televisión el jueves.

Gates le informó que el hombre que la familia creía que era el abuelo paterno del actor en realidad no lo era.

Mi abuelo era un hombre negro de raza mixta, dijo el actor de True Blood y Magic Mike, quien es blanco. Eso fue fascinante.

Como resultado, Gates le dijo: Tienes un cero por ciento de parentesco genético con cualquier persona llamada Manganiello en el mundo.

Gates no se detuvo ahí. La investigación del programa se remonta al quinto bisabuelo del actor, un esclavo que obtuvo su libertad antes de que se aboliera la esclavitud en Massachusetts, donde nació el padre de Manganiello en las afueras de Boston. La familia de su padre procedía de Italia.

Manganiello descubrió que su pariente lejano se unió al Ejército Continental y luchó junto a otros negros por las colonias contra los británicos en unidades que no estaban segregadas.

Ninguno de nosotros lo habría adivinado si hubiéramos tenido 10 años para intentarlo, dijo el actor. Si Manganiello no es mi apellido, ¿cuál es?.

También se resolvió otro misterio por el lado de su madre.

La bisabuela materna de Manganiello fue una sobreviviente del genocidio armenio durante la Primera Guerra Mundial en el que murieron su esposo y siete de sus hijos. Le dispararon, pero fingió estar muerta y escapó con un octavo hijo, que luego se ahogó mientras atravesaban el río Éufrates.

A Manganiello le dijeron que su bisabuela estaba encarcelada y conoció a un oficial alemán estacionado en el campo. Dijo que quedó embarazada del oficial, quien luego regresó a Alemania sin ella. La tía del actor tenía una foto del hombre que eventualmente se perdió.

No teníamos nada que nos conectara con ser alemanes, aparte de esto, dijo.

Los investigadores del programa descubrieron que la madre y la tía del actor eran hijas del bebé medio alemán.

Ese fue un momento realmente profundo para mí, dijo Manganiello.

Gates dijo que tomó casi un año descubrir la ascendencia, en parte porque el gobierno turco no les da a los investigadores acceso a registros vitales y documentos de población que datan del Imperio Otomano.

Manganiello estaba filmando en Europa el año pasado y algunos lugareños lo tomaron por alemán.

Pensar que no me parezco a las otras personas de mi familia porque me parezco a los alemanes, OK, ahora eso tiene sentido, dijo. Es realmente loco lo que descubrimos.

El actor de 45 años nació y creció en Mount Lebanon, un suburbio de Pittsburgh, Pensilvania.

La nueva temporada de Finding Your Roots se estrena el 3 de enero. Entre los participantes se encuentran las actrices Viola Davis, Julia Roberts y Carol Burnett, la activista política Angela Davis y el actor Danny Trejo.