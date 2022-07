Mueren cinco presuntos migrantes en aguas de Puerto Rico

Al menos cinco migrantes murieron ahogados y otros 66 fueron rescatados el jueves después de que una embarcación de presuntos contrabandistas humanos dejara al grupo en aguas cercanas a una isla deshabitada al oeste de Puerto Rico, informaron las autoridades.

Agentes federales y locales revisaron la zona cerca de la isla de Mona durante varias horas, pero después determinaron que no había más personas desaparecidas según las entrevistas realizadas con los sobrevivientes, explicó el portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos, Ricardo Castrodad, a The Associated Press.

Al menos 41 hombres y 25 mujeres sobrevivieron, entre ellos dos menores de edad, añadió. Ninguno tenía problemas médicos urgentes. No se divulgaron de momento las edades ni las nacionalidades de los muertos ni de los rescatados.

Jeffrey Quiñones, vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés), dijo que por el momento no podía proporcionar ninguna información.

El barco que transportó a los migrantes huyó del lugar y no quedó claro cuánta gente iba a bordo en ese momento, añadió Castrodad.

El incidente es el más reciente de una serie de travesías letales por el norte del Caribe en las que viajan migrantes, en su mayoría haitianos que huyen de su país en medio de un aumento de los asesinatos y secuestros relacionados con pandillas.

El domingo, las autoridades de las Bahamas sacaron del agua los cuerpos de 17 migrantes y rescataron a otros 25 tras un naufragio. Una investigación penal sobre ese caso está en curso.

En mayo, 11 mujeres haitianas se ahogaron y otras 38 personas fueron rescatadas tras un naufragio cerca de Puerto Rico. Esto ocurre todos los días, lamentó Castrodad. Todos corren el mismo riesgo y el mismo peligro.